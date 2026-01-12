Jessica "lò vi sóng" trình diễn loạt hit của SNSD: Bên ủng hộ, người phẫn nộ

HHTO - Tối 11/1, đêm mở màn world tour Reflections của Jessica đã tạo nên một "cơn địa chấn" truyền thông khi nữ ca sĩ bất ngờ trình diễn lại loạt bản hit đình đám của SNSD. Sau 12 năm rời nhóm, khoảnh khắc "lò vi sóng" lịch sử này được dân tình gọi là lời hòa giải của cô với quá khứ rực rỡ và cả những thăng trầm đã qua.

Sau 12 năm kể từ cuộc chia tay đầy ồn ào vào năm 2014, đây là lần đầu tiên "công chúa băng giá" trực tiếp trình diễn những bản hit đã làm nên tên tuổi của SNSD, tại đêm concert Reflections ở Malaysia. Đêm nhạc được dàn dựng theo một cấu trúc tự sự, đưa khán giả đi qua từng giai đoạn thăng trầm trong sự nghiệp của nữ ca sĩ, lần lượt là 3 chương: Mirror dreams, Deeper reflections và Memories of an era. Ở phần mở màn, cô trình diễn một bản medley rực rỡ với Gee, Genie, The Boys, I Got a Boy và Mr. Mr..

Cảm xúc được đẩy lên cao trào nhất nằm ở chương cuối mang tên Memories of an era (Một thời để nhớ), Jessica đã khiến cả khán đài vỡ òa khi những giai điệu đầu tiên của ca khúc debut Into The New World vang lên. Thay vì dùng bản phối sôi động quen thuộc, Jessica đã chọn thể hiện bài hát này như một lời tự sự đầy chiêm nghiệm.

Đặc biệt, cô còn gửi gắm thông điệp riêng thông qua một đoạn lời mới được bổ sung ở cuối bài: "Gửi đến chúng ta, trong thế giới từng sống; Bao nỗi đau cứ mãi quay vòng; Giờ đây, ta nói lời tạm biệt", ám chỉ về việc buông bỏ những nỗi đau lặp lại trong quá khứ để chính thức nói lời tạm biệt với một chương đời cũ.

Các bài hát trong chương cuối đều được Jessica phối lại, làm mới và thu âm lại.

Hành động này được người hâm mộ đánh giá là một bước đi mang tính đánh dấu sự "tan băng" trong mối quan hệ giữa Jessica và quá khứ không mấy êm đẹp của cô với công ty quản lý cũ SM Entertainment. Việc tự tin trình chiếu những tư liệu thời còn hoạt động nhóm trên màn hình lớn cho thấy một thái độ cởi mở hơn của Jessica sau nhiều năm bị cho là "ngầm cấm sóng" tại quê nhà Hàn Quốc.

Màn "lò vi sóng" này của cô đã khiến dư luận dậy sóng với nhiều phản ứng khác nhau.

Giữa không gian đầy hoài niệm, Jessica đã có những giây phút trải lòng về lý do lựa chọn tên gọi Reflections cho tour diễn lần này. Cô chia sẻ rằng concert không chỉ dành cho phiên bản hiện tại, mà là sự tổng hòa của mọi mảnh ghép trong quá khứ: "Đây là hành trình về từng phiên bản của mình từ trước đến giờ, về một thiếu nữ của trước đây và về một người phụ nữ của bây giờ. Mình không chọn cách xóa bỏ hay cố gắng quên đi quá khứ, mà là đón nhận tất cả, những kỷ niệm chúng ta từng có, những bài học và cả những ước mơ mà chúng ta đã cùng mơ".

Nữ ca sĩ bộc bạch rằng những ký ức đó chính là nguồn sức mạnh giúp cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau cả một thập kỷ đầy biến động.

Một vài phản ứng của người hâm mộ dưới những bài đăng về màn trình diễn của Jessica:

"Cười mãn nguyện thật sự! Vợ mình cứ phải bung xõa hết công suất, hừng hực khí thế như thế này mới đáng chứ!"

"Mặc kệ ai nói ngả nói nghiêng, cứ phải là cái giọng này mới đúng bài! Ủng hộ chị đẹp, thích là hát."

"Rất nhiều ca sĩ không phải thành viên SNSD vẫn hát bài đó nên không có lý do gì cô ấy không được hát, cứ trả tiền là được."

"Tháng 8 năm ngoái tự dưng có fan nhắc Jessica có nhớ nay là ngày gì không, xong cổ khóc luôn. 18 năm debut, nên cổ nói muốn dành một món quà vào năm sau, ai mà có dè đỉnh quá, huhuhu khóc luôn á."

Trái lại, vẫn có bộ phận người hâm mộ tức giận khi vì vẫn còn giận thời gian rời nhóm đầy ồn ào của Jessica. Họ cho rằng cô đã "phản bội", đã lạnh lùng rũ bỏ tất cả, đã ưu tiên sự nghiệp riêng hơn bệ đỡ đưa mình lên siêu sao thì "không xứng đáng lò vi sóng".