Concert của TFBOYS trước giờ G: Cổng vào "thất thủ", có người ngất xỉu vì khó thở

HHT - Khán giả ùa vào cổng check-in tại concert kỷ niệm 10 năm của TFBOYS, có người xô đẩy, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Clip ghi lại một khán giả ngất xỉu vì khó thở được đội bảo an đưa ra ngoài đang được Cnet lan truyền trên Weibo.

Hôm nay (6/8), concert kỷ niệm 10 năm hoạt động của TFBOYS chính thức diễn ra tại sân vận động Tây An (Trung Quốc). Khoảng 6 tiếng trước giờ biểu diễn, lượng lớn người hâm mộ đã tập trung ở khu vực xung quanh sân vận động, bao gồm khán giả, fan tiếp ứng...

Tuy nhiên, ở khu vực cổng check-in vào concert, hình ảnh và video lượng lớn người xem tập trung tạo nên cảnh tượng đông đúc, xô đẩy, hỗn loạn đang được cư dân mạng lan truyền trên Weibo.

Khán giả xông thẳng qua cổng an ninh, có người đẩy ngã bảo an đứng gần để tránh bị giữ lại. Cổng vào vừa được mở ra, fan đã chạy thẳng vào. Giữa khung cảnh chen lấn, xô đẩy, có người đã bị ngất vì khó thở được đưa ra ngoài. Nhiều cư dân mạng lo sợ thương vong có thể xảy ra nếu đội bảo an không thể kiểm soát đám đông kịp thời.

Concert "Hẹn ước 10 năm" của TFBOYS thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ lẫn công chúng. Bởi đã nhiều năm, kể từ khi hoạt động solo, 3 chàng trai mới trở lại đứng chung biểu diễn trên sân khấu. Vé concert mở bán chưa đầy 1 phút đã "cháy vé" toàn bộ. Chỉ có 33K chỗ ngồi cho 1 đêm diễn duy nhất, trong khi số người chờ vào mua là khoảng gần 5 triệu người trên hệ thống.

Giá vé gốc dao động từ từ 580 đến 2013 tệ (khoảng 1,9 đến 6,6 triệu đồng), nhưng qua "chợ đen" có vé đẩy lên gấp 100 lần. Concert có mở bán vé xem trực tuyến, nhưng nhu cầu xem trực tiếp của khán giả vẫn là rất lớn.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin khách sạn trong bán kính 10km khu vực sân vận động Tây An đều đã kín phòng trong ngày concert diễn ra.