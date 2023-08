Có gì đặc biệt trong lần đầu bước vào "thánh đường" Tokyo Dome của aespa?

HHT - aespa chính thức trở thành nhóm nữ Gen 4 đầu tiên mở concert tại "thánh đường" Tokyo Dome (Nhật Bản). Và để đánh dấu cho bước tiến mới quan trọng trong sự nghiệp, aespa đã đem đến "vũ khí đặc biệt" khiến MY (fandom của aespa) toàn cầu choáng ngợp.

Tokyo Dome (Nhật Bản) là sân vận động mái vòm đặc biệt, có sức chứa lên đến 55.000 người. Với sức chứa khủng như vậy, chỉ nghệ sĩ có lượng người hâm mộ tại Nhật ổn định và đông đảo mới có thể lấp đầy. Những ngôi sao hàng đầu K-Pop như Bi Rain, TVXQ, SUPER JUNIOR, BIGBANG, SNSD, EXO, BTS, TWICE… hay các nghệ sĩ huyền thoại của thế giới như Mariah Carey, Celine Dion, Beyoncé… là những tên tuổi từng ghi dấu ấn tại đây. Và vì thế, Tokyo Dome được coi là "thánh đường" của các ngôi sao giải trí khi tới Nhật Bản.

Tại đất nước hoa anh đào, aespa vẫn chưa có một màn ra mắt chính thức nào. Việc aespa là nhóm nhạc Gen 4 đầu tiên tiến vào "thánh đường" này, thậm chí sold out (bán hết) toàn bộ vé cho hai đêm diễn ngày 5 - 6/8 đã chứng minh cho độ nổi tiếng "không thể đùa" của nhóm nữ nhà SM.

Đáp lại sự ngóng chờ của người hâm mộ cũng như đánh dấu cho lần "ra mắt" tại Tokyo Dome, 4 cô nàng đã mang đến những chuẩn bị đặc biệt và độc đáo nhất cho đêm diễn tại đây.

Lần đầu tiên trong khuôn khổ chuyến lưu diễn SYNK: HYPER LINE, aespa khiến người hâm mộ "mắt chữ A, mồm chữ O" với sân khấu di chuyển, vừa "tăng lửa" cho màn trình diễn của các nữ idol, vừa hỗ trợ các fan dù ở xa cũng có thể ngắm thần tượng một cách rõ ràng.

aespa cũng đem đến một danh sách biểu diễn mới toanh tới Tokyo Dome. Winter và NingNing "quậy banh" sân vận động bằng dance break sau ca khúc I'll Make You Cry hay Giselle biểu diễn ca khúc solo mới bằng tiếng Nhật. OST của bộ phim Tetris - Hold On Tight với bản mix và vũ đạo lạ mắt cũng được aespa bất ngờ biểu diễn khiến MY toàn cầu muốn "nổ tung".

Mang đến ấn tượng mạnh mẽ cho người xem và tiến gần hơn tới người hâm mộ nhưng có thể thấy bục sân khấu mà aespa biểu diễn là rất cao so với mặt đất, dù đã có thanh chắn, nhưng lại không có dây bảo hộ khiến fan lo lắng. Dẫu vậy, các cô gái nhà SM vẫn tự tin "đốt cháy" Tokyo Dome trong biển aurora (màu chính thức của nhóm) đẹp mắt được MY tạo nên.

Với hai đêm diễn "cháy vé" tại Tokyo Dome, aespa ghi thêm một cột mốc mới trong chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên trong sự nghiệp.