Concert D-5 Anh Trai “Say Hi”: Quang Trung, Phạm Anh Duy, Gin Tuấn Kiệt xin lỗi khán giả

HHT - Nữ chính giấu mặt trong MV "Dancing In The Dark" của SOOBIN đang được netizen ráo riết gọi tên một nàng hậu. Trong khi đó, dàn "anh tài" liên tục tung bằng chứng sẽ sánh đôi cùng "hoàng tử Sibun".

HHT - Sau khi có được "sức nóng" từ các chương trình The Masked Singer Vietnam, Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, Lâm Bảo Ngọc tái xuất cùng bản tình ca mới nhất "I'm Sorry".

HHT - Mới đây, SOOBIN vừa bật mí về một buổi họp fan mang tên “SOOBIN 2025 Fan Meeting - PROMise to my KINGDOM in Hanoi” tổ chức. Ngoài ra, FC Mandoo Jennie VN cũng đang "mở kèo" rủ fan chụp ảnh "đu idol".