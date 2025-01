Công 5 Chị Đẹp Đạp Gió 2024: Bùi Lan Hương tỏa sáng với chất liệu dân gian

HHT - 6 tiết mục tại Công diễn 5 gây ấn tượng mạnh với chất lượng đồng đều từ âm nhạc đến hình ảnh.

Dàn Chị Đẹp "bung skill", không ai chịu thua ai

Với chủ đề Hoa Trong Mắt Bão, Công diễn 5 Chị Đẹp Đạp Gió mang đến 6 tiết mục với sân khấu kết hợp: Sân khấu kết hợp Vocal & Performance (Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi, Don't You Go, Gone Gone Gone), sân khấu kết hợp Dance & Show (In The Dark, Ngày Không Anh, Em Không Thể).

Tại sân khấu mở màn - tiết mục Từ Chối Nhẹ Nhàng Thôi của Chị Đẹp Tóc Tiên, Dương Hoàng Yến, Bùi Lan Hương, MisThy, Phạm Quỳnh Anh và Minh Hằng "gây sốt" bởi độ hoành tráng, lộng lẫy từ tạo hình đến dàn dựng.

Chị Đẹp Bùi Lan Hương khiến "phòng chat" YouTube bùng nổ khi mang thơ của "bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương vào phần X-part. Bên cạnh đó, "cô giáo" Dương Hoàng Yến cũng chiếm spotlight bởi biệt tài chơi đàn hạt.

Don’t You Go từ team Xuân Nghi - Phương Thanh - Tuimi mang âm hưởng US-UK rõ nét. Phương Thanh khẳng định chất Rock mạnh mẽ, trong khi Xuân Nghi và Tuimi trình diễn kỹ thuật ‘looping’ trực tiếp trên sân khấu, tạo nên tiết mục năng động và ăn ý.

Tại sân khấu "In The Dark", Hoàng Yến Chibi, Ngọc Phước và Thảo Trang gây ấn tượng khi thể hiện khả năng chơi nhạc cụ dân tộc điêu luyện. Đặc biệt, Hoàng Yến Chibi còn trình diễn múa cầu lụa đầy uyển chuyển. Cả ba nghệ sĩ đều thực hiện những động tác bưng bê khó, đòi hỏi kỹ thuật cao.

Ở đường đua 2-1 với sân khấu "Ngày Không Anh", đội Tóc Tiên mời Hậu Hoàng trở lại để hỗ trợ viết X-part. Minh Hằng, Dương Hoàng Yến và Phạm Quỳnh Anh mang đến một tiết mục đậm chất văn hóa Thái Lan. Những điệu múa truyền thống như múa bóng, múa móng kết hợp với các câu nói tiếng Thái đã tạo nên một màn trình diễn sôi động, ấn tượng.

Sân khấu "Em Không Thể" của team Kiều Anh gây ấn tượng mạnh khi đưa cải lương vào một ca khúc hiện đại, đậm màu EDM. Sự xuất hiện của NSƯT Bạch Tuyết để hướng dẫn Ngọc Thanh Tâm và Phương Thanh lần đầu thử sức với cải lương đã trở thành điểm nhấn đặc biệt. Các chị đẹp còn kết hợp vũ đạo cùng đàn sến, mang đến một tiết mục đậm chất Việt Nam.

Sự xuất hiện của Cẩm Ly – chị ruột của chị đẹp Minh Tuyết – là một yếu tố khiến công diễn 5 thêm phần bùng nổ. Sân khấu "Gone Gone Gone" của team Mie được dàn dựng hoành tráng, tái hiện thế giới cổ tích nghìn lẻ một đêm với vũ đạo Ba Tư quyến rũ, đầy mê hoặc.”

Hình ảnh và âm nhạc "thoát vòng"

Từ thời điểm chương trình bắt đầu những "phát súng" đầu tiên, chất lượng hình ảnh và âm nhạc của Chị Đẹp Đạp Gió 2024 luôn nhận về sự chú ý lẫn tranh cãi.

Công diễn 5 với chủ đề World Music đã mang đến một sự nâng cấp âm nhạc gây bất ngờ. Trước đó, nhiều khán giả thắc mắc vì sao Chị Đẹp mùa 2 thiếu các ca khúc mang màu sắc dân gian đương đại. Tuy nhiên, ở các sân khấu mới lên sóng, âm nhạc đã "chiều lòng" người hâm mộ với sự hòa quyện độc đáo.

Màu sắc dân gian được lồng ghép khéo léo trong các tiết mục, vừa giữ được tinh thần hiện đại của ca khúc gốc, vừa mang đến những bản phối giàu bản sắc.

Các yếu tố văn hóa - dân gian được Giám đốc âm nhạc và các nghệ sĩ sử dụng như một chất liệu bổ trợ, thay vì đóng vai trò chủ đạo, tạo nên sự cân bằng hài hòa và cảm giác mới mẻ.

Các nghệ sĩ cũng có nhiều không gian để thể hiện khả năng sản xuất, phối khí và sáng tác, khiến khán giả liên tục dành lời khen như "dát vàng lỗ tai" trong phần chat phát sóng trực tiếp trên YouTube.

Bên cạnh câu chuyện âm nhạc, chất lượng hình ảnh và quay dựng của Công diễn 5 được đánh giá cao hơn so với các kỳ công trước. Các sân khấu được xử lý hình ảnh tinh tế với lớp màu sắc bổ trợ cảm xúc, trong khi những góc quay và phân đoạn chuyển cảnh được cắt dựng chỉn chu, hạn chế tối đa các chi tiết thừa. Khán giả thể hiện sự hài lòng khi thấy đội ngũ sản xuất không ngừng lắng nghe và cải thiện.



Tuy nhiên, cũng không ít Gió Em tiếc "hùi hụi" khi mãi đến những chặng cuối cùng mới được thưởng thức những thước hình chỉn chu, mượt mà; cũng như cho rằng các Chị Đẹp từng bị loại trước đó có vẻ khá thiệt thòi.