Công an TP Hà Nội cảnh báo chiêu trò lừa đảo mạo danh hoàn tiền học phí

HHT - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội và cho rằng bạn nói xấu mình, nữ sinh lớp 10 ở Đắk Lắk đánh bạn tới tấp, mang theo chích điện của bố để dọa.

HHT - Mới đây, một số đại lý phân phối đồ chơi của hãng Baby Three tại Việt Nam, trong đó có streamer Đặng Tiến Hoàng (ViruSs), cho rằng phiên bản Baby Three mới "Thỏ thị trấn V2" có in hình "đường lưỡi bò" vi phạm chủ quyền quốc gia Việt Nam, nên đã tuyên bố ngừng nhập khẩu loại đồ chơi này.