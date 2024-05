Tăng tốc mùa thi: Teen 2K6 "xin vía" các "chiến thần" trong giai đoạn nước rút

HHT - Trong giai đoạn nước rút này, teen 2K6 có thể theo dõi những influencer nào để “xin vía” trở thành "chiến thần phòng thi" đây?

Go With Mai: Cựu Thủ khoa FTU chia sẻ bí kíp “out trình” thi cử

Là cựu Thủ khoa Đại học Ngoại thương (FTU), kết quả thi tốt nghiệp THPT của Go With Mai chắc chắn đỉnh khỏi phải bàn. Song thực chất, Go With Mai vốn có xuất phát điểm như bao học sinh bình thường, cũng hoang mang trong “bi kịch” mất gốc, cũng lặn lội trong hành trình từ “Zero to Hero”.

Chính vì vậy mà khi chia sẻ kinh nghiệm cho chuyến “vượt vũ môn”, cô bạn thường bắt đầu ở trình độ thấp nhất, kể cả mất gốc. Từ đây, teen có thể tiện theo dõi và áp dụng thành thục cho quá trình học của mình.

Nội dung mà Go With Mai có thể mang đến cho teen dàn trải chủ yếu ở 3 môn là Toán, Văn, Anh. Trong đó, đáng học hỏi nhất là phương pháp ghi chép khi học Toán của cô nàng. Đó đồng thời là chiếc video viral nhất của kênh YouTube Go With Mai.

Để HaChang “nói cho mà nghe” cách chống “liệt”

Chủ nhân của kênh Tóp Tóp HaChang (@hathutrang0602) cũng là một FTU-er với điểm số “khủng”. Cô không chỉ hướng dẫn teen phương pháp học tập, chữa đề để đạt được điểm số mong muốn mà còn đưa ra những mẹo “chống liệt” với những môn mà teen học mãi mà vẫn thấy “nó lạ lắm”.

Nội dung của kênh rải rác từ các môn thuộc khối Tự nhiên đến khối Xã hội, giúp teen có thể tìm được mọi kiến thức mà bản thân mong muốn.

Với giao diện rõ ràng, nội dung được trình bày ngay từ thumbnail, teen dễ dàng tìm được nội dung, cách học về môn học mà bản thân quan tâm. Đặc biệt, mỗi video của HaChang đều hết sức cô đọng, thường dao động dưới một phút. Vì vậy nên teen không cần tốn quá nhiều thời gian “tiêu hóa” kiến thức, có thể áp dụng ngay vào việc học của bản thân.

Hóa “chiến thần Văn học” cùng Rubik Văn chương

Được thành lập bởi hai cựu học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn, Rubik Văn chương từ lúc nào đã trở thành “điểm hẹn” văn chương không thể bỏ qua đối với teen 2K6.

Là những con người của văn chương nên Rubik Văn chương là liều thuốc “chữa phèn” tốt với những diễn đạt thông thường của teen. Thông qua việc theo dõi nội dung của Rubik Văn chương, teen sẽ tìm được những cụm từ thay thế cho những khái niệm đã sáo mòn như “nhà văn”, “tác phẩm” hoặc những vế câu hết sức thông dụng như “trong xã hội ngày nay”.

Bên cạnh đó, teen cũng có thể học được cách mở bài sao cho “chanh sả” để giám khảo thêm thiện cảm với bài viết, từ đó tăng thêm cơ hội đạt được số điểm cao hơn.

Khoanh trắc nghiệm “bao trúng” cùng Lịch sử cô Hương

Đã là một sĩ tử của kỳ thi tốt nghiệp THPT thì teen không thể bỏ lỡ bí kíp khoanh trắc nghiệm “10 điểm không có nhưng” từ cô Hương. Đó là bí kíp KKGG (khoanh khoanh gạch gạch) “bách phát bách trúng”.

Không chỉ dừng lại ở môn Lịch sử, những môn thi như Địa lí, hoặc có phần lý thuyết như Vật lí hay Hóa học đều có thể được giải quyết bằng phương pháp này.

Bí kíp khoanh trắc nghiệm này được cô chỉ dẫn và thực hành nhiều trên kênh TikTok và các livestream trên fanpage của cô. Teen có thể theo dõi và tham khảo phương pháp này để có thể tự “tu luyện” và tăng thêm cơ hội đạt được số điểm như kỳ vọng của bản thân.

Bên cạnh đó, trong quá trình cùng cô giải đề, hoặc xem các video Tóp Tóp của cô, teen cũng sẽ được củng cố lại kiến thức lịch sử của mình đó!

Ôn thi khoa học cùng The Present Writer

Chỉ có kiến thức thôi là chưa đủ. Để có thể chạy đường dài trên hành trình vượt vũ môn, teen còn cần biết đến những kỹ năng mềm, phương pháp học tập để đạt được kết quả tốt nhất.

Kênh YouTube The Present Writer là sản phẩm của tiến sĩ giáo dục tại Mỹ - Chi Nguyễn. Cũng chính vì vậy mà những nội dung có trên The Present Writer đều có nền tảng khoa học nhất định, vừa có tính ứng dụng cao, vừa hiệu quả.

Trên kênh YouTube, vào danh sách phát “STUDY TIPS: Chia sẻ về học tập”, bạn sẽ tìm thấy các nội dung như hướng dẫn học tập, làm việc sao cho năng suất, đặc biệt là ôn thi một cách khoa học để không tốn công học quá nhiều mà vẫn đạt được những kết quả như mong đợi.

