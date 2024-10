Cuộc đời thăng trầm của Liam Payne: Sự nghiệp solo mờ nhạt, từng phải cai nghiện

HHT - Trước khi đột ngột qua đời, Liam Payne - cựu thành viên nhóm nhạc One Direction gặp phải không ít khó khăn trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Ca sĩ Liam Payne, cựu thành viên nhóm nhạc One Direction, được xác nhận đã qua đời sau khi ngã xuống từ ban công một khách sạn ở thủ đô Buenos Aires, Argentina. Anh tới đây để tham dự buổi trình diễn của Niall Horan, cũng là cựu thành viên nhóm One Direction.

Liam Payne sinh ngày 29/8/1993 tại Wolverhampton, Anh. Nam ca sĩ nổi tiếng từ năm 16 tuổi khi tham gia chương trình X Factor bản Anh vào năm 2010. Anh được chọn tham gia nhóm One Direction, cùng Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan và Louis Tomlinson. Tuy chỉ đứng hạng ba chung cuộc, One Direction vô cùng thành công với loạt hit toàn cầu What Makes You Beautiful, Drag Me Down, Story Of My Life... Năm 2016, nhóm tuyên bố tạm dừng hoạt động để các thành viên theo đuổi sự nghiệp riêng.

Sự nghiệp solo của Liam Payne không quá bùng nổ như các thành viên khác. Sau ca khúc solo đầu tay Strip That Down từng tạo được một số hiệu ứng nhất định và lọt Top 10 Billboard Hot 100, các sản phẩm âm nhạc sau đó của giọng ca nam ca sĩ khá mờ nhạt. Album đầu tay LP1, phát hành tháng 12/2019, chỉ đạt đến hạng 17 trên BXH tại Anh. Ca khúc Both Ways nằm trong album này cũng bị cáo buộc xúc phạm cộng đồng người song tính.

Kể từ năm 2020, Liam Payne chỉ còn hoạt động âm nhạc cầm chừng bằng việc ra mắt thêm một số đĩa đơn. Anh từng công bố trở lại vào năm 2023 thông qua một video trên YouTube. Anh chia sẻ đã hoàn thành 100 ngày trong trung tâm cai nghiện ở Louisiana và cảm ơn sự giúp đỡ của người thân, gia đình và bạn bè. Anh cũng tuyên bố sẽ thực hiện chuyến lưu diễn đến Bắc Mỹ cùng năm, nhưng sau đó phải tạm hoãn kế hoạch này vì nhiễm trùng thận.

Năm 2024, Liam dần bắt nhịp lại với đường đua âm nhạc. Anh ra mắt ca khúc mới Teardrops hồi đầu năm, và đang ngồi ghế giám khảo chương trình Building the Band cùng Nicole Scherzinger và Kelly Rowland. Tập đầu tiên dự kiến lên sóng vào tháng 10/2024, nhưng đang bị rời lịch vì lý do sản xuất.

Về đời sống cá nhân, Liam có một con trai tên là Bear với ca sĩ Cheryl của nhóm Girls Aloud vào năm 2017. Họ chia tay một năm sau đó. Liam hẹn hò người mẫu Maya Henry vào năm 2019, đính hôn vào tháng 8/2020. Cả hai chia tay vào đầu năm 2022, sau khi nam ca sĩ nhiều lần vướng tin đồn ngoại tình. Năm ngoái, Liam từng trách bản thân khi anh từng làm tổn thương nhiều người phụ nữ. Nam ca sĩ cũng thú nhận bản thân "không giỏi trong các mối quan hệ".

Tới tháng 10/2022, Liam Payne được phát hiện ở cùng Kate Cassidy tại một bữa tiệc Halloween. Kate Cassidy chính thức công bố mối quan hệ của cô với Liam Payne trong chuyến đi tới Rome vào tháng 11/2022. Cô cũng cùng bạn trai tới Argentina nhưng không rõ vì lý do gì mà đã rời đi trước.