Cuộc đua giữa Lady Gaga và Katy Perry đã xác định được người chiến thắng

HHT - Lady Gaga và Katy Perry từng có không ít lần đụng độ trên các bảng xếp hạng. Tuy vậy, khi bước sang thập kỷ mới, hai nữ nghệ sĩ lại có những chiến lược duy trì sự nổi tiếng khác nhau, ai là người thành công hơn?

Katy Perry thất bại do thiếu mới mẻ?

Sau thành công vang dội của các album như Teenage Dream (2010) hay PRISM (2013), Katy Perry bắt đầu lộ rõ dấu hiệu chững lại khi album Witness (2017) được phát hành. Witness không đạt được thành công như mong đợi và điều này tiếp tục lặp lại với Smile (2020) - một album bị đánh giá tiêu cực bởi giới chuyên môn.

Sau đó, nữ ca sĩ quyết định lùi về sau ánh đèn sân khấu để chăm sóc gia đình nhỏ và dành thời gian để nghỉ ngơi. Trong thời gian này, Katy Perry đã chọn gắn bó với các công việc nhẹ nhàng hơn như duy trì việc làm giám khảo cho chương trình American Idol và tổ chức các buổi diễn ở Las Vegas.

Năm 2024, Katy Perry chính thức tái xuất với album phòng thu thứ sáu mang tên 143, đánh dấu sự trở lại sau hơn 4 năm vắng bóng. Được kỳ vọng sẽ mang đến một sản phẩm đột phá, nữ ca sĩ lại khiến số đông khán giả thất vọng khi ba đĩa đơn mở đường đều nhận về nhiều lời chê kém chất lượng, gần như chỉm nghỉm trên các bảng xếp hạng.

Khi được ra mắt toàn bộ, album 143 tiếp tục nhận về hàng loạt đánh giá tiêu cực từ giới chuyên môn. Trang đánh giá âm nhạc khó tính Pitchfork đã chấm cho album này số điểm dưới mức trung bình 4.5. Về phía cộng đồng yêu nhạc, album chỉ thu về 6.6 triệu lượt nghe trên Spotify trong ngày đầu tiên, một thất bại thảm hại đến mức người hâm mộ Katy Perry cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Album 143 của Katy Perry đánh dấu bước thụt lùi khi nữ ca sĩ vẫn bám víu vào phong cách nhạc cũ kỹ từ thập niên 2000. Sự sáo rỗng trong ca từ cũng góp phần vào thất bại của album này. Việc hợp tác trở lại với nhà sản xuất tai tiếng Dr. Luke càng khiến Katy Perry mất điểm trong mắt công chúng và làm giảm đi sự ủng hộ dành cho cô.

Để quảng bá cho album 143, Katy Perry vừa chính thức thông báo khởi động chuyến lưu diễn mới mang tên THE LIFETIMES TOUR vào tháng 6/2025 với 5 đêm diễn mở màn tại Úc. Điều đáng chú ý là nữ ca sĩ lựa chọn các nhà thi đấu (Arena), trong khi đáng lẽ với khả năng biểu diễn "đỉnh chóp", Katy hoàn toàn có thể tổ chức tại sân vận động (Stadium) - nơi có sức chứa lớn hơn rất nhiều.

Nhiều người cho rằng quyết định này có thể xuất phát từ việc album 143 không đạt được thành công như mong đợi khiến đơn vị tổ chức tour e ngại rủi ro về lượng vé bán ra. Bởi trước đó, Jennifer Lopez - một trong những nghệ sĩ hàng đầu về khả năng trình diễn - cũng đã phải huỷ tour This Is Me... Live do album mới thất bại và lượng vé bán ra kém hơn kỳ vọng.

Lady Gaga vượt ra khỏi "vùng an toàn"

Lady Gaga từng gặp phải một cú ngã lớn vào năm 2013 với album Artpop. Sau đó, nhiều người cho rằng Lady Gaga đã kết thúc thời kỳ hoàng kim của mình. Nhưng thay vì bỏ cuộc, nữ ca sĩ quyết định thử sức với những phong cách mới, từ nhạc Jazz với huyền thoại nhạc Jazz - Tony Bennett cho đến thể loại nhạc Đồng quê với album Joanne (2016).

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, Lady Gaga còn lấn sân sang điện ảnh và gặt hái thành công lớn với vai chính trong phim điện ảnh A Star is Born (2018). Bộ phim này đã đưa tên tuổi của cô lên một tầm cao mới và cả album nhạc phim cũng trở thành một hiện tượng với ca khúc Shallow chiến thắng giải Oscar tại hạng mục Ca khúc gốc hay nhất (Best Original Song).

Bên cạnh đó, cô vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh, đồng thời lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh với thương hiệu mỹ phẩm riêng - Haus Labs. Mặc dù không phải lúc nào cũng thành công, Lady Gaga luôn biết cách làm mới mình sau 20 năm lăn lộn trong làng giải trí.

Năm 2024, Lady Gaga trở lại đầy ngoạn mục với bản hit Die With A Smile kết hợp cùng Bruno Mars. Bản hit nhanh chóng leo lên các bảng xếp hạng toàn cầu với lượt nghe tăng dần đều trên Spotify. Hiện tại, Die With A Smile đã đứng đầu BXH Spotify Global hơn 1 tháng và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cộng đồng người hâm mộ của cô còn không khỏi phấn khích về album phòng thu thứ 7 - LG7 sẽ ra mắt vào năm 2025.

Hiện tại, Lady Gaga cũng quay trở lại nền công nghiệp điện ảnh với vai nữ chính Harley Quinn trong phim Joker: Folie à Deux. Sau khi được chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Venice, Joker: Folie à Deux được đánh giá tích cực, đặc biệt là diễn xuất của Lady Gaga đã nhận về nhiều lời khen có cánh. Joker: Folie à Deux sẽ được công chiếu toàn cầu vào ngày 4/10/2024.

Ngày 24/9, Lady Gaga đã bất ngờ "nhá hàng" những hình ảnh về dự án âm nhạc LG6.5 trên các biển quảng cáo tại New York. Sau đó không lâu, nữ ca sĩ đã chính thức công bố album mới liên kết với bộ phim Joker: Folie à Deux mang tên Harlequin. Album sẽ được phát hành vào ngày 27/9 trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Nhiều người lầm tưởng rằng Harlequin là album nhạc phim Joker: Folie à Deux, nhưng thực tế, đây là một dự án âm nhạc độc lập của Lady Gaga và được lấy cảm hứng từ bộ phim điện ảnh mà cô đóng vai chính. Dựa trên tiêu đề các bài hát, một số người hâm mộ dự đoán rằng album sẽ bao gồm cả những bản phối lại của các ca khúc kinh điển và những bài hát mới do chính nữ ca sĩ chấp bút.