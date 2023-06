Cuộc thi tìm kiếm nhân tố tài năng: Mùa Hè "Kiwi kiwi" với Thử Thách Kim Cương 2023

HHT - Đến với cuộc thi năm nay, các bạn sẽ có cơ hội học hỏi những kỹ năng sáng tạo nội dung đa nền tảng, khám phá một đất nước đầy thú vị, và rinh về những phần quà hấp dẫn. Còn chần chờ gì nữa mà không nhanh tay tham gia Thử Thách Kim Cương 2023 nào!

Trở thành nhà sáng tạo nội dung thế hệ mới

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ trong những năm gần đây, AI đang dần trở thành một phần quan trọng trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống, từ giáo dục đến báo chí - truyền thông. Một nhà sáng tạo nội dung thế hệ mới không chỉ cần có những kỹ năng báo chí như phỏng vấn, viết lách, chụp ảnh… mà còn phải có khả năng sử dụng đa nền tảng và truyền tải nội dung qua video.

Nhận biết được xu hướng này, Thử Thách Kim Cương đã dần đưa những bài học về sáng tạo nội dung đa nền tảng vào khóa Huấn luyện của cuộc thi. Bạn Nguyễn Hoàng Mai (Quán quân Thử Thách Kim Cương 2022) chia sẻ: “Năm ngoái, ngoài việc được học cách tư duy đề tài, các chuyên mục và đặc trưng chuyên mục đó ở Hoa Học Trò, cùng với những cách kiểm tra nguồn thông tin trước khi viết báo, mình còn được học cách “đọc vị” những đặc tính của mạng xã hội đó để khiến nội dung của mình trở nên viral hơn”.

Năm nay, không chỉ dừng lại ở việc “bắt mạch” các nền tảng mạng xã hội khác nhau, các “viên kim cương” tiềm năng còn được học kỹ năng quay dựng clip, cách lên kịch bản cho video, cách xây dựng màu sác cá tính cho kênh... với các nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng. Với chủ đề “Chuyển màu, chuyển mình”, Thử Thách Kim Cương 2023 sẽ trang bị cho các bạn những kỹ năng để sẵn sàng thay đổi và bắt kịp với yêu cầu của thời đại số.

Khám phá xứ sở Kiwi

Năm nay, cuộc thi thường niên của báo Hoa Học Trò được đồng hành cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ). ENZ là cơ quan Chính phủ New Zealand, hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế. Các hoạt động của ENZ nhằm giới thiệu nền giáo dục chất lượng của New Zealand đến toàn thế giới, cũng như hỗ trợ các trường học và các đơn vị giáo dục ở New Zealand quảng bá các sản phẩm giáo dục ra toàn cầu.

Đến với Thử Thách Kim Cương 2023, bên cạnh học hỏi những kỹ năng sáng tạo nội dung đa nền tảng, các bạn còn được tìm hiểu về New Zealand, một trong những điểm đến hàng đầu cho các bạn du học sinh Việt Nam. Trong số các quốc gia nói tiếng Anh, New Zealand xếp hạng Nhất về chỉ số giáo dục chuẩn bị cho tương lai, với hàng loạt những dự án, hoạt động giáo dục tiếp cận với những tiến bộ mới nhất, cung cấp kiến thức và kỹ năng để đào tạo mỗi học sinh sinh viên trở thành công dân toàn cầu.

Xứ sở Kiwi là đất nước đầu tiên có một chính sách phúc lợi toàn diện để tất cả học sinh quốc tế đều cảm thấy được chào đón, an toàn và hạnh phúc ở New Zealand. Đặc biệt, đất nước này chỉ có 8 trường Đại học công lập nhưng tất cả đều vào top 3% các trường Đại học tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó, New Zealand còn nằm trong Top 10 thế giới về tính sáng tạo, và là đất nước thanh bình đứng thứ hai trong tổng số 163 quốc gia được xếp hạng.

Các bạn trẻ đang dùng từ “kiwi kiwi” để thể hiện sự “ngon”, đến với cuộc thi năm nay và tìm hiểu về xứ sở Kiwi, hẳn các thí sinh cũng sẽ có một trải nghiệm mùa Hè thật kiwi kiwi!

“Ẵm” giải thưởng siêu hấp dẫn

Không chỉ mang lại những bài học và trải nghiệm bổ ích, Thử Thách Kim Cương 2023 còn có những phần quà hấp dẫn đang chờ đợi các bạn “rinh” về.

- Giải Nhất: 5 triệu đồng tiền mặt + Bằng khen + Phần quà từ ENZ cho mỗi thành viên.

- Giải Nhì: 3 triệu đồng tiền mặt + Bằng khen + Phần quà từ ENZ cho mỗi thành viên.

- 5 Giải khuyến khích: Bằng khen + Phần quà từ ENZ cho mỗi thành viên.

Hạn chót gửi bài dự thi Thử Thách Kim Cương 2023 đang đến rất gần rồi, hãy nhanh tay hoàn thành thử thách tuyển chọn đầu tiên để có cơ hội “ẵm” những giải thưởng hấp dẫn này nhé. Top 20 nhóm xuất sắc nhất sẽ được vào vòng trong và tham gia Training Workshop - Khóa Huấn luyện về các kỹ năng viết lách và sản xuất nội dung số được đứng lớp bởi các chuyên gia đó!

Một số lưu ý:

- Hạn chót gửi bài thi: 20/6/2023.

- Đối tượng tham gia: Học sinh, sinh viên độ tuổi 15-19 tuổi sinh sống tại TP.HCM.

- Đề bài: Các bạn hãy ghép nhóm thành một đội 5 bạn và gửi 1 video nội dung về chủ đề: “Chia sẻ về sự thay đổi, chuyển mình của bản thân hoặc giới trẻ trong thời đại số”. Gửi đường link sản phẩm (bạn có thể up Google Drive) về email: thuthachkimcuong@gmail.com. Hoặc scan mã QR để đăng ký tham gia:

- Yêu cầu video: Sản phẩm video có độ dài từ 30 giây đến 1 phút, do chính các bạn tự sáng tạo, không sao chép, chưa từng xuất hiện trên các cuộc thi, nền tảng mạng xã hội nào.

- Các thí sinh phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân trong bài dự thi. Thông tin cá nhân gồm: Họ tên, sinh nhật, trường lớp, email, số điện thoại.

Trân trọng cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng cuộc thi: - Nhà tài trợ Kim cương: Cơ quan giáo dục New Zealand (ENZ) - Nhà tài trợ địa điểm: Đại học Hoa Sen