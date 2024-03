Cuối tuần này, giới trẻ Hà Nội lại được chiêm ngưỡng màn trình diễn drone tại Hồ Tây

HHT - Tối 9/3 tới đây, người dân Thủ đô Hà Nội sẽ lại một lần nữa được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng với hàng trăm chiếc máy bay không người lái (drone) trên bầu trời đêm.

Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024 và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân với chủ đề Get on Hanoi 2024 - Sắc hương Tây Hồ diễn ra trong hai ngày 9-10/3 tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn) 612 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội.

Sự kiện khai mở cho hơn 50 chuỗi các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch 2024 của Hà Nội như: Lễ hội du lịch Hà Nội 2024; Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2024; Festival Thu Hà Nội; Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề; Lễ hội Áo dài Hà Nội 2024... góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chuỗi hoạt động hướng đến hoàn thành mục tiêu đón 27 triệu lượt khách du lịch đến Hà Nội năm 2024, trong đó, có 5,5 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ khách du lịch đạt 109,41 nghìn tỉ đồng.

Chương trình khai mạc Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024 và công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm mới với chương trình nghệ thuật bán thực cảnh mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping.

Đặc biệt, trong chương trình có màn biểu diễn ánh sáng với hàng trăm drone (máy bay không người lái) được lập trình riêng theo kịch bản 3D.

Ngoài ra, trong chương trình, người dân và du khách được trải nghiệm không gian ẩm thực đặc trưng của Hà Nội, các gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch, tham quan chụp ảnh với các tiểu cảnh trang trí, tham gia các trò chơi dân gian truyền thống và chiêm ngưỡng những bức ảnh đạt giải trong cuộc thi ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội chào đón bạn - Welcome Ha Noi City.

Trong Chương trình Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hanoi 2024, Sở Du lịch và UBND quận Tây Hồ sẽ công bố Quyết định công nhận khu du lịch Nhật Tân.

Trước đó, vào 23h30 ngày 9/2, tức đêm Giao thừa tết Nguyên đán Giáp Thìn, Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long đã diễn ra vô cùng rực rỡ, ấn tượng tại khu vực ngã ba Văn Cao (quận Tây Hồ, Hà Nội), thu hút hàng chục nghìn người dân Thủ đô và du khách thưởng thức với màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật bằng 2.024 thiết bị bay không người lái (drones) mang chủ đề "Một ngày kinh đô - Ngàn năm lịch sử".