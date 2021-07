Cường Đôla - Đàm Thu Trang hé lộ bí mật ngày cưới, cô dâu đi giày bệt để đỡ "dìm" ông xã

HHT - Màn kết hợp đầy ngẫu hứng của tlinh và Mỹ Anh được netizen đánh giá nghe còn "bánh cuốn" hơn cả tiết mục của Mỹ Anh và nhạc sĩ Khắc Hưng trong "The Heroes".

HHT - Trong tập 10 "The Heroes - Thần Tượng Đối Thần Tượng", khán giả tiếp tục chứng kiến cuộc "so găng" giữa team Quân A.P - producer DSmall và team The Astro Thanh Duy - producer NVM.