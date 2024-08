Cường Seven ám ảnh vì mác "thảm họa", S.T Sơn Thạch không dám xem lại hình debut

HHT - Cùng tham gia talkshow "Hỏi & Hang", ba Anh trai Cường Seven - S.T Sơn Thạch - Kay Trần tâm sự về những chông gai đầu tiên trong sự nghiệp.

Sự góp mặt của một Kay Trần "lầy lội" đã khiến Cường Seven lẫn S.T Sơn Thạch thoải mái chia sẻ và tương tác. Qua thời gian dài gắn bó tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cả ba thoải mái trải lòng về những cảm xúc mong manh nhất trong những giai đoạn khó khăn của sự nghiệp.

Bất ngờ vụt sáng với bản hit Beautiful Girl cách đây 12 năm, Cường Seven vẫn còn buồn và ám ảnh mỗi khi nhớ lại sân khấu live bị gắn mác “thảm họa” tại chương trình Bài Hát Yêu Thích 2012.

Đột ngột thành công nhưng ngay lập tức thất bại, Cường Seven cho hay: “Nếu chẳng may không có chương trình ấy, tôi sẽ bị ảo tưởng. Tôi là vũ công chuyển sang ca hát nên thời gian học thanh nhạc chỉ mới vài tuần. Tôi cũng không thể nghĩ bài "Beautiful Girl' được cả nước biết sau một đêm và được chương trình Bài Hát Yêu Thích mời.

Không có kinh nghiệm xử lý thanh nhạc nên khi nhảy nhiều, tôi bị hụt hơi. Tôi mất 4 ngày để suy nghĩ liệu có nên tiếp tục hay không. Cô giáo mới nói một điều khiến tôi duy trì việc học đến tận bây giờ: Trung cấp và Cao đẳng mất 4-8 năm học về thanh nhạc, nếu xác định làm nghề thì phải dành đủ thời gian để có kinh nghiệm làm việc đó”.

Cùng có xuất phát điểm là sự nổi tiếng tình cờ, Kay Trần cũng từng sợ bị ghét đến nỗi trả lời từng bình luận tiêu cực chỉ để xin lỗi và giải thích. Qua thời gian, anh bình thản hơn trước những lời khen chê và xem tất cả là động lực. “Áp lực của tôi là sợ một ngày nào đó, mình trở nên thật vô dụng. Tôi bị bệnh tự đánh giá, hoài nghi bản thân mình. Tôi sợ mình không lo được đầy đủ cho gia đình và cho giấc mơ âm nhạc. Tới độ tuổi này, tôi đã tìm được chìa khóa để cân bằng”.

Biết nhau từ thuở mới vào nghề, Cường Seven và S.T Sơn Thạch gây thích thú khi lần đầu tiết lộ ấn tượng đầu tiên về nhau. Nếu như S.T Sơn Thạch nhớ đến Cường Seven với hình tượng "Hip-Hop boy" cùng những mối tình, Cường Seven bật mí đã chú ý đến S.T Sơn Thạch từ ca khúc debut với 365DaBand.

Kay Trần cũng bất ngờ với sự xuất hiện của 365DaBand nhưng đồng thời tiết lộ “khó ưa” hình tượng lúc mới debut của S.T Sơn Thạch. Khi nghe Kay Trần bật mí ấn tượng đầu tiên “lạnh lùng, chảnh chọe, khó chịu”, S.T Sơn Thạch cũng cho biết bản thân không dám xem lại hình ảnh ngày xưa.

Qua thời gian dài hoạt động và tích lũy kinh nghiệm, S.T Sơn Thạch ở thời điểm hiện tại được hai vị khách mời đánh giá là người cầu toàn nhất trong 3 người và luôn tìm kiếm điều mới mẻ. Tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, S.T Sơn Thạch tiếp tục tích lũy những bài học mới: Kỹ năng, cách đối nhân xử thế và đặc biệt không làm tổn thương người khác bằng những lời nói thiếu khéo léo.