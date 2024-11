Đã đến lúc Thúy Ngân công khai gọi "bạn trai tin đồn" Võ Cảnh là "crush"?

HHT - Fan rầm rộ chia sẻ mẹo săn vé concert Anh Trai "Say Hi" D-4. Phe vé được fan "khuyên" giảm giá, fan hiến kế cho TicketBox hạn chế đầu cơ.

HHT - Fan Anh Trai "Say Hi" đang cùng nhau giải mã tín hiệu "MONDAY". Trong lúc này, fanpage MOPIUS được dàn "anh trai" chia sẻ, là show mới, nhóm nhạc mới hay tên bài hát debut của Best Five?