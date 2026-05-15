Cuối tuần này, “săn” ngành hot tại Ngày hội tuyển sinh khối Khoa học và công nghệ

HHTO - Cuối tuần này, nếu vẫn còn mông lung việc chọn ngành, chọn trường thì hội teen mê công nghệ chắc chắn không nên bỏ lỡ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và công nghệ 2026. Không chỉ có tư vấn tuyển sinh, chương trình còn mang đến hàng loạt trải nghiệm kiểu “một ngày làm sinh viên công nghệ” siêu thực tế và cực kỳ hợp với Gen Z.

Ngày 17/5 tới, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026. Sau mùa đầu tiên thu hút gần 5.000 học sinh tham gia, chương trình năm nay được mở rộng quy mô với gần 60 gian tư vấn đến từ nhiều trường đại học, học viện trên cả nước.

Điểm khiến ngày hội này khác biệt nằm ở việc tập trung hoàn toàn vào nhóm ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và đổi mới sáng tạo - những lĩnh vực đang được xem là “đường đua” nhân lực của tương lai. Từ Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đến Hải Phòng, Thái Nguyên… nhiều trường đại học sẽ cùng xuất hiện để “chiêu mộ” những bạn trẻ yêu công nghệ.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, chương trình không đơn thuần là một ngày hội tuyển sinh đông vui thường thấy, mà hướng đến việc tạo ra không gian chuyên sâu cho học sinh thực sự quan tâm tới khoa học và công nghệ.

Theo GS.TS Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), đơn vị đồng hành cùng chương trình từ mùa đầu tiên, đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy người trẻ đang ngày càng quan tâm hơn tới các lĩnh vực STEM và công nghệ cao.

Không khí của ngày hội cũng được kỳ vọng sẽ trở nên đặc biệt hơn hơn một buổi tư vấn tuyển sinh thông thường khi teen có thể trực tiếp tham gia hàng loạt hoạt động trải nghiệm. Từ tọa đàm “Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ”, tư vấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học 2026, đến tham quan phòng thí nghiệm, bảo tàng thiên nhiên hay thử làm “sinh viên công nghệ” trong một ngày.

Một trong những khu vực được dự đoán hút Gen Z nhất chính là không gian trải nghiệm STEM, nơi học sinh có thể trực tiếp khám phá robot, công nghệ AI, các mô hình nghiên cứu và nhiều hoạt động tương tác thay vì chỉ nghe giới thiệu lý thuyết.

Việc tổ chức chương trình ngay trước Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) cũng mang ý nghĩa truyền cảm hứng đặc biệt. Không chỉ là câu chuyện chọn ngành hay chọn trường, ngày hội còn giống như lời nhắn gửi tới người trẻ rằng khoa học và công nghệ đang mở ra rất nhiều cơ hội mới cho thế hệ tương lai.