Robot Olympiad 2026: Hàng trăm đội thi tranh tài, nhiều trường học đạt thành tích cao

HHTO - Giải Vô địch Robot Olympiad thuộc khuôn khổ Cuộc thi VSAR 2026 đã quy tụ hàng trăm đội thi đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Với các thử thách về phân loại rác, vận chuyển hàng hóa và xử lý nhiệm vụ trên sa bàn, giải đấu trở thành sân chơi để học sinh thể hiện khả năng lập trình, tư duy chiến thuật và ứng dụng robot vào thực tiễn.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) là hoạt động thường niên do Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hội đồng Đội T.Ư và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức dưới sự chỉ đạo của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng hành cùng chương trình có Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ. Năm học 2025-2026, cuộc thi mang chủ đề “Năng lượng cho tương lai”, khuyến khích học sinh nghiên cứu và phát triển các mô hình sáng tạo gắn với năng lượng xanh và công nghệ bền vững.

Trong khuôn khổ chương trình, Giải Vô địch Robot Olympiad do Học viện Giáo dục Kidstem đồng hành tổ chức đã trở thành điểm nhấn nổi bật với sự tham gia của học sinh từ 6-17 tuổi trên toàn quốc. Các đội thi phải thiết kế và điều khiển robot thực hiện nhiều nhiệm vụ như phân loại rác trong khu dân cư mô phỏng, nhận diện chất thải, vận chuyển hàng hóa hoặc xử lý các thử thách chiến thuật trên sa bàn thi đấu.

Mỗi trận đấu đòi hỏi thí sinh phải kết hợp khả năng lập trình, tư duy logic, thiết kế cơ cấu robot và xử lý tình huống nhanh. Qua đó, học sinh không chỉ tiếp cận công nghệ hiện đại mà còn học cách ứng dụng robot để giải quyết các vấn đề thực tiễn trong đời sống.

Nhiều đội thi nổi bật tại nhánh STEM Open

Nhánh đấu STEM Open năm nay diễn ra sôi động với sự góp mặt của hàng loạt đội thi đến từ Hà Nội, Lào Cai, Thái Nguyên, Nghệ An... cùng nhiều địa phương khác.

Ở nội dung đồng đội, các đội KL 1, KL 4 (Tiểu học Kim Liên, Hà Nội), ĐDT-1 (gồm 3 thí sinh đến từ Hà Nội) và Đức Xuân 1 (Tiểu học Đức Xuân, Hà Nội) xuất sắc giành chức vô địch. Trong khi đó, những cái tên như ROBOT-X, ROBOT-BM, NTC 2, CVAGROUP hay WIN LL-21 cũng để lại dấu ấn với thành tích cao.

Đáng chú ý, 3 thí sinh đến từ trường Tiểu học Bắc Cường 1 (Lào Cai); Tiểu học Đức Xuân, Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đạt giải Nhất đồng đội bảng A. Kết quả này cho thấy học sinh tại các địa phương miền núi ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận giáo dục STEM, robotics và công nghệ từ sớm. Không còn là sân chơi riêng của các thành phố lớn, các cuộc thiRrobotics hiện đã ghi nhận sự tham gia nổi bật của nhiều đội thi đến từ các tỉnh vùng cao với khả năng lập trình, điều khiển robot và tư duy công nghệ không hề thua kém.

Nhiều trường học tại Hà Nội có thành tích nổi bật như Tiểu học Kim Liên, Tiểu học Newton, THCS Đào Duy Từ, THCS Lê Lợi và THCS Dịch Vọng. Đặc biệt, học sinh THCS Đào Duy Từ cho thấy sự đồng đều khi liên tiếp có nhiều đội đạt giải ở các bảng đấu đồng đội.

Nhóm thí sinh đến từ THCS Đào Duy Từ.

Ở nội dung cá nhân STEM Open, thí sinh Tống Duy Phong (THCS Đào Duy Từ, Hà Nội) giành chức vô địch bảng A, còn Kiều Thái Minh (THCS Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội) đăng quang bảng B. Các thí sinh Vũ Phúc Lâm, Lưu Thái Bảo Quân, Hà Đình Hiếu, Nguyễn Hoàng Nam hay Vũ Dương Minh Châu cũng gây ấn tượng mạnh với khả năng điều khiển robot và xử lý nhiệm vụ chính xác.

Robot Sport chứng kiến nhiều màn tranh tài kịch tính

Ở nhánh Robot Sport, các đội thi sử dụng robot Vincibot để thực hiện các thử thách điều khiển và phối hợp trên sa bàn thi đấu.

Năm nay, nhiều đội thi đến từ Bắc Ninh và Thái Bình đã đạt thành tích nổi bật. Trong đó, các đội BG Steam 3, BG Steam 4 và BG Steam 5 thuộc Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Giáo dục BG Steam liên tiếp góp mặt trong nhóm đạt giải cao ở nhiều bảng đấu khác nhau.

Bên cạnh đó, đội đến từ Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Thái Bình) và Trường Tiểu học Đồi Ngô cũng ghi dấu ấn với các phần thi ổn định và thành tích đáng chú ý.

Robot Sport là nội dung đòi hỏi học sinh phải kết hợp kỹ năng điều khiển robot, tư duy chiến thuật và khả năng phối hợp giữa các thành viên để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Qua các phần thi, nhiều học sinh cho thấy sự tự tin khi tiếp cận công nghệ và Robotics từ sớm.

VNV Robotic Challenge (VRC) thu hút đông đảo học sinh Tiểu học và THCS

VNV Robotic Challenge (VRC) là một trong những nội dung có số lượng đội tham gia đông đảo tại Robot Olympiad 2026. Các đội thi sử dụng robot Leanbot để thực hiện những nhiệm vụ trên sa bàn thi đấu theo yêu cầu của BTC.

Năm nay, nhiều trường học đến từ Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên... đã góp mặt tại giải đấu. Trong đó có các trường như Tiểu học Võ Thị Sáu, Tiểu học Tràng An, Tiểu học Mạo Khê, THCS Chu Văn An, THCS Trưng Vương, THCS Thanh Xuân, THCS Khương Thượng, THCS Nguyễn Du, THCS Trần Văn Ơn, THCS Yên Phú, TH&THCS Việt Cường và THPT Chuyên Thái Nguyên.

Ở nhóm tiểu học, các đội đến từ Tiểu học Võ Thị Sáu (TP.HCM), Tiểu học Tràng An (Hà Nội) và Tiểu học Mạo Khê (Quảng Ninh) liên tục xuất hiện trong nhóm đạt giải cao ở các bảng A1, A3, A6, A7, B4, B5, C6 và C8.

Trong khi đó, ở cấp THCS và THPT, nhiều đội thi đến từ THCS Thanh Xuân, THCS Trưng Vương, THCS Khương Thượng, THCS Nguyễn Du hay THPT Chuyên Thái Nguyên cũng giành được các giải Nhất, Nhì và Ba ở nhiều bảng đấu khác nhau.

Sự xuất hiện của đông đảo đội thi từ nhiều địa phương cho thấy sức hút ngày càng lớn của Robotics trong học sinh. Đồng thời, VRC cũng trở thành sân chơi để các thí sinh làm quen với tư duy điều khiển robot, kỹ năng phối hợp nhóm và khả năng xử lý nhiệm vụ trong môi trường thi đấu thực tế.

Sân chơi công nghệ dành cho học sinh yêu thích Robotics

Giải Vô địch Robot Olympiad 2026 không chỉ là nơi để các đội thi tranh tài lập trình và điều khiển robot mà còn tạo cơ hội cho học sinh tiếp cận thực tế với công nghệ, tư duy kỹ thuật và làm việc nhóm.

Thông qua các bài thi yêu cầu robot phân loại rác, vận chuyển hàng hóa và xử lý nhiệm vụ trên sa bàn, nhiều học sinh đã cho thấy khả năng tư duy chiến thuật, thiết kế cơ cấu robot và xử lý tình huống nhanh. Từ bậc tiểu học đến THPT, các đội thi đều mang đến những ý tưởng sáng tạo và tinh thần thi đấu sôi nổi.

Sự góp mặt của đông đảo trường học và trung tâm công nghệ tại nhiều tỉnh, thành cũng cho thấy sức hút ngày càng lớn của robotics trong học sinh. Giải đấu vì thế không chỉ là sân chơi học thuật mà còn góp phần khơi dậy niềm yêu thích khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Chi tiết về kết quả cuộc thi, thí sinh và quý phụ huynh có thể xem TẠI ĐÂY.