Đài HTV phản hồi về show Anh Trai "Say Hi": Gọi hình ảnh quả địa cầu là bản đồ là chưa chính xác

HHT - Trước những cáo buộc show "Anh Trai Say Hi" sử dụng hình ảnh bản đồ thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phía nhà đài HTV - đơn vị phát sóng show - đã chính thức lên tiếng.

Vừa qua, việc show thực tế Anh Trai "Say Hi" vướng phải tranh cãi về việc sử dụng hình ảnh được cho là bản đồ Việt Nam nhưng lại thiếu 2 quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa khiến cộng đồng mạng tranh cãi không ngừng. Trước những nghi vấn trên mạng xã hội, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) - đơn vị phát sóng show Anh Trai "Say Hi" mới đây đã gửi công văn đến các đơn vị truyền thông, báo chí nhằm đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Đài HTV cho biết: "Tập 2 của chương trình được phát sóng ngày 22/6 trên kênh HTV2 - Vie Channel có hình ảnh quả địa cầu với biểu tượng lan tỏa kèm theo hình ảnh của chương trình nhằm thể hiện đây là chương trình có độ lan tỏa cao. Hình ảnh quả địa cầu trong video chỉ mang tính biểu tượng 3D nhằm thể hiện ý tưởng của đội ngũ sản xuất chương trình. Hình ảnh quả cầu 3D thể hiện đầy đủ phần đất liền, đại dương, đảo, mây và không thể hiện ranh giới hành chính của các quốc gia, vùng, lãnh thổ… Đoạn hình thể hiện quả địa cầu xoay với mây che phủ diễn ra rất nhanh (3 giây) và ở tỉ lệ rất nhỏ. Biểu tượng này không thể hiện đầy đủ thuộc tính của bản đồ vì không thể hiện rõ ranh giới hành chính các quốc gia, vùng, lãnh thổ. Việc thông tin cho rằng hình ảnh quả địa cầu (mô hình 3 chiều mô phỏng Trái Đất) là bản đồ là chưa chính xác".

Như vậy theo quan điểm của HTV, hình ảnh quả địa cầu gây tranh cãi vừa qua xuất hiện rất nhanh, chỉ 3 giây trong tập 2 của Anh Trai "Say Hi", ngoài ra chỉ mang biểu tượng 3D để thể hiện ý tưởng của ê-kíp. Quan trọng hơn, hình ảnh quả địa cầu không thể hiện ranh giới hành chính của các quốc gia, mà qua đó chỉ thể hiện đầy đủ đất liền, đại dương, đảo, mây... Sau cùng, HTV khẳng định hình ảnh quả địa cầu này không phải bản đồ.

Trong 24 giờ qua, Anh Trai "Say Hi" đối mặt với làn sóng tương tác phẫn nộ trên fanpage vì những ồn ào xoay quanh hình ảnh xuất hiện trong tập 2.

Phía HTV cho biết việc chụp chỉ một bức ảnh và cáo buộc như vậy của một số trang web mang tính cưỡng ép, khiến nhiều khán giả ngộ nhận đó là bản đồ nhưng không hề đúng.

"Trong khi các chương trình của truyền hình Việt Nam đang rất khó khăn trong việc khẳng định chỗ đứng trong lòng khán giả, việc các trang mạng cùng lan truyền các thông tin khiên cưỡng sẽ khiến khán giả thiếu thiện cảm và quay lưng lại với chương trình Việt Nam. Các thông tin nêu trên được lan truyền trên mạng là không chính xác, đã ảnh hưởng đến uy tín của đài truyền hình TP.HCM và gây ra dư luận tiêu cực về tuyên truyền chủ quyền quốc gia Việt Nam", HTV bổ sung.

Sau cùng, HTV gửi lời cảm ơn đến khán giả, bày tỏ tinh thần cầu thị và sẽ nghiêm túc làm việc lại với ê-kíp một cách cẩn thận để tránh phát sinh những tình huống dễ gây hiểu lầm, ngộ nhận và tranh cãi tương tự.

Trước mắt, show Anh Trai "Say Hi" dự kiến vẫn giữ nguyên lịch lên sóng tập 4 vào tối thứ Bảy, ngày 6/7 tới.