Fanpage của chương trình Anh Trai "Say Hi" bất ngờ nhận loạt tương tác phẫn nộ

HHT - Chương trình Anh Trai "Say Hi" đang đối mặt với nhiều tranh cãi trong những ngày gần đây, nhất là sau khi tập 3 lên sóng.

Trong những ngày qua, chương trình Anh Trai "Say Hi" nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Sau 3 tuần phát sóng, show Anh Trai "Say Hi" sở hữu lượt xem khủng, với tập 3 đứng Top 1 Trending trên YouTube. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chương trình cũng đối mặt với không ít tranh cãi vì những lý do khác nhau.

Vào ngày 3/7, trên fanpage chính thức của Anh Trai "Say Hi", một bộ phận cư dân mạng bất ngờ để lại tương tác tiêu cực trên các bài đăng gần đây nhất của fanpage, khiến khán giả không thể không chú ý.

Trong thời gian qua, Anh Trai "Say Hi" cũng vướng phải một số vụ lùm xùm gây tranh cãi trái chiều trên mạng xã hội. Đầu tiên, chương trình gặp nghi vấn "sao chép" format show khác, trong đó phải kể đến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai bản Trung Quốc. Cụ thể, trò đấu giá để tranh giành bài hát tại tập 3 của Anh Trai "Say Hi" gợi nhớ đến luật chơi tương tự của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Màn trình diễn Sóng Vỗ Vỡ Bờ của nhóm Anh Tú, Erik, Dương Domic, Trần Anh Duy và JSol cũng bị nghi ngờ "mượn ý tưởng" sân khấu Chú Cá Voi Hóa Thân Của Hòn Đảo Cô Độc thuộc chương trình Sáng Tạo Doanh 2021.

Đỉnh điểm của làn sóng chỉ trích hướng đến Anh Trai "Say Hi" nổ ra từ một hình ảnh xuất hiện trong tập 2. Ngay sau khi sự việc gây xôn xao trên mạng xã hội, ê-kíp chương trình đã nhanh chóng xóa đi trích đoạn hình ảnh này. Tuy nhiên, hiện phía nhà sản xuất chương trình vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Anh Trai "Say Hi" là chương trình quy tụ 30 nghệ sĩ nam đình đám của showbiz Việt tham gia tranh tài, với mục đích tìm ra một nhóm nhạc nam kiểu mẫu trong thời gian tới. Hiện tại sau 3 tập, vẫn chưa có cái tên nào bị loại, song theo thông báo của MC Trấn Thành, trong tập 4 - vòng Live Stage 2 tới chắc chắn khán giả sẽ phải nói lời tạm biệt với ít nhất 6 "anh trai".