Dàn Anh trai qua "ống kính" gia đình mùa Tết: Dương Domic, RHYDER "nhận không ra"

HHTO - Dịp Tết này, dàn Anh trai "Say Hi" bất ngờ chiếm sóng với loạt ảnh do gia đình đăng tải hé lộ giao diện đời thường "không filter" và nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán luôn là dịp công chúng dành sự quan tâm đặc biệt đến đời sống thường nhật của các nghệ sĩ. Trong đó, dàn Anh trai thuộc “vũ trụ Say Hi” tiếp tục thu hút chú ý trên mạng xã hội với loạt hình ảnh đời thường, cùng visual khác biệt so với khi trên sân khấu.

Dàn Anh trai viral với loạt hình ảnh đời thường qua ống kính của họ hàng.

Giữ thói quen chụp ảnh Tết cùng gia đình qua nhiều năm, HIEUTHUHAI tiếp tục được cộng đồng mạng nhắc đến với loạt ảnh chụp tại nhà. Trong khung hình gia đình, nam rapper xuất hiện với trang phục áo đỏ đơn giản, họa tiết “mã đáo” của năm Bính Ngọ.

Hình ảnh giọng ca Exit Sign selfie cùng họ hàng tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên.

Nhiều ý kiến nhận xét vóc dáng nổi bật và thần thái tươi tắn giúp HIEUTHUHAI﻿ vẫn giữ được phong độ ngay cả qua ống kính "chụp vội" của người thân.

RHYDER và Dương Domic cũng khiến netizen bất ngờ với những màn “biến hình” đầu năm. Trước Tết không lâu, RHYDER từng gây chú ý khi quyết định thay đổi màu và kiểu tóc, từ màu nhuộm nổi bật sang gọn gàng hơn.

Trong loạt ảnh chụp cùng gia đình dịp năm mới, hình ảnh tóc hai mái của nam rapper khiến nhiều người phải thốt lên "nhận không ra". Nếu trên sân khấu RHYDER thường gắn với phong cách cá tính, có phần nổi loạn, thì trong không khí sum họp, nam ca sĩ lại trở về đúng hình ảnh “con trai cưng” trong mắt gia đình.

Sự đối lập ấy chính là điều khiến cư dân mạng thích thú, liên tục chia sẻ và bình luận rôm rả.

Trong khi đó, Dương Domic dường như đã trở thành “thương hiệu viral” mỗi dịp Tết vì những khoảnh khắc lọt vào ống kính người thân. Năm nay, dù diện áo từng mặc đi diễn, nam ca sĩ vẫn không tránh khỏi biểu cảm ngơ ngác quen thuộc. Fan hài hước ví von: “Trên sân khấu là Dương Domic, về nhà là Bống Khờ”.

Chính nét chân thật, không quá trau chuốt ấy lại tạo nên sức hút riêng, giúp anh ghi điểm bởi sự gần gũi.

Một trong những khoảnh khắc được chia sẻ nhiều không kém là câu chuyện lì xì đầu năm của HURRYKNG. Cũng như bao gia đình Việt với phong tục mừng tuổi, nam rapper xuất hiện trong không khí rộn ràng ngày Tết, trao lì xì cho họ hàng. Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng mạng bật cười chính là cách anh gọi các cô dì trong xóm bằng những cái tên đầy thân mật như “Chị Đẹp Em Xinh”.

Hình ảnh “Anh trai mừng tuổi Em xinh, Chị đẹp” cùng biểu cảm tẻn tẻn của HURRYKNG nhanh chóng trở thành meme lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn: @minhlangong.__ (TikTok)

Anh trai Quân A.P và bạn gái Lê Khanh xuất hiện trên trang cá nhân của chị gái nam ca sĩ.

Dàn Anh trai mùa 2 cũng mang đến nhiều hình ảnh đáng chú ý trong dịp Tết năm nay. Sơn.K gây chú ý với loạt ảnh bình dị chụp cùng gia đình trong thời khắc đầu năm. Trong khung hình được chia sẻ, nam nghệ sĩ xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, biểu cảm còn "ngái ngủ", được cư dân mạng ví von là “đang ngủ đã bị gọi dậy chúc Tết”.

Khoảnh khắc tự nhiên này nhanh chóng thu hút lượt tương tác lớn, bởi sự đối lập với phong cách nghiêm túc thường thấy của "cán bộ".