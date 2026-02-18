HIEUTHUHAI nói về ca khúc thành công nhất: "Nó đến vào thời điểm em buồn nhất"

Trong chương trình Sóng 26 vừa qua, HIEUTHUHAI đã khiến cộng đồng FC SUNDAYs vô cùng phấn khích khi có màn trình diễn bài hát Exit Sign cùng nữ ca sĩ marzuz. Cả hai đã có sân khấu lung linh, chẳng khác gì một MV được đầu tư chuyên nghiệp và hoành tráng. Bên cạnh phần thể hiện gây sốt, HIEUTHUHAI còn trải lòng về cơ duyên tạo nên bản hit có lượt nghe cao nhất Spotify Việt Nam trong năm 2025.

Trò chuyện cùng MC Trấn Thành, HIEUTHUHAI cho biết Exit Sign là bài hát nói về sự buông bỏ, có vai trò vô cùng đặc biệt. "Nó đến vào thời điểm em buồn nhất. Nỗi buồn ấy không thể nói với ai, bắt buộc phải đặt lên giấy. Em vừa viết mà nước mắt chảy xuống. Cảm xúc ấy khủng khiếp lắm", nam rapper thổ lộ. Tuy nhiên sau khi ca khúc được khán giả đón nhận nồng nhiệt thì nỗi buồn cũng vơi đi phần nào, giúp anh chàng học được cách buông bỏ.

Ngoài ra, HIEUTHUHAI còn nhắc đến chiếc cúp Quán quân Anh Trai "Say Hi" như một hình thức của sự "nâng lên được, đặt xuống được". Anh cho biết: "Em không có hay nghĩ nhiều về chuyện buông bỏ, mà tập trung vào việc phóng về phía trước. Em nghĩ đó cũng là một dạng buông bỏ. Giống như việc em mang chiếc cúp Anh Trai "Say Hi" về và cất một góc. Cầm chiếc cúp lên được thì đặt xuống được. Cũng như thành tích nhạc số năm nay mà anh nói, em đặt xuống để đạt những thành tích tiếp theo".

HIEUTHUHAI trải lòng về Exit Sign. Nguồn: @viechannel.show

Exit Sign nằm trong album phòng thu đầu tiên của HIEUTHUHAI mang tên Ai Cũng Phải Bắt Đầu Từ Đâu Đó. Tính đến hiện tại, bài hát đã thu về 84 triệu lượt nghe trên Spotify, và vẫn đang là ca khúc được nghe nhiều nhất theo thời gian thực của anh chàng. Ngoài ra, bài hát này còn tạo nên trào lưu hài hước, đó là bắt chước theo cách tạo dáng của HIEUTHUHAI trên bìa album, đến mức chính chủ cũng hưởng ứng theo.