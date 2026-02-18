Đạo diễn đăng phim lên mạng kèm số tài khoản cá nhân, netizen phản ứng ra sao?

HHTO - Đạo diễn Hoàng Nam khiến ai nấy ngỡ ngàng khi đăng tải hai bộ phim Đèn Âm Hồn và Thế Hệ Kỳ Tích lên mạng đúng vào ngày đầu năm mới, kèm theo số tài khoản ngân hàng cá nhân.

Đúng ngày mùng 1 Tết, đạo diễn Hoàng Nam - người từng ghi dấu ấn với dự án kinh dị trăm tỷ Đèn Âm Hồn và gần đây là tác phẩm gây tranh cãi Thế Hệ Kỳ Tích đã có động thái khiến cư dân mạng chú ý. Trên trang cá nhân của mình, anh đã đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý về 2 bộ phim này, nhất là quyết định đăng tải chúng lên mạng miễn phí.

Theo như bài đăng của mình, đạo diễn Hoàng Nam đã đăng tải cả 2 bộ phim Đèn Âm Hồn và Thế Hệ Kỳ Tích lên nền tảng YouTube, để khán giả xem miễn phí. Anh cũng đăng bài viết lên Facebook và đính kèm tài khoản ngân hàng.

Anh viết: "Nếu Thế Hệ Kỳ Tích đã chạm tới cảm xúc của bạn, hãy giúp Hoàng Nam chia sẻ bộ phim tới nhiều người hơn, hoặc nếu có thể, hãy mời Hoàng Nam một ly cà phê đầu xuân như một lời động viên".

Ngoài ra trong bài đăng mới nhất về phim Thế Hệ Kỳ Tích, Hoàng Nam cho biết đây có thể là dự án phim cuối cùng trong hành trình điện ảnh ngắn ngủi của bản thân.

Hoàng Nam đăng bài viết công bố đăng tải 2 bộ phim lên mạng, kèm theo số tài khoản.

Hành động của đạo diễn Hoàng Nam lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Không ít người bày tỏ sự khó hiểu vì sao phải chuyển khoản cho nam đạo diễn này nếu thấy phim hay, thay vì có thể dùng chi phí đó cho bản thân hoặc giúp đỡ những người khác.

Là một YouTuber chuyên làm nội dung khám phá, trải nghiệm, "dám nghĩ dám làm", Hoàng Nam bất ngờ "lấn sân" sang lĩnh vực điện ảnh khi làm đạo diễn phim kinh dị Đèn Âm Hồn. Bộ phim đạt doanh thu khủng 105 tỷ đồng, dù rằng trước đó nam đạo diễn chia sẻ rằng anh đã phải bán nhà, xe để có kinh phí đầu tư. Song, trái ngược với doanh số ấn tượng, phim lại nhận về nhiều tranh cãi từ khán giả về mặt chất lượng lẫn nội dung.

Tiếp đó, Hoàng Nam tiếp tục bắt tay thực hiện phim Thế Hệ Kỳ Tích, nhưng dự án này không thể lặp lại "kỳ tích" của Đèn Âm Hồn. Khởi chiếu vào cuối tháng 12, dự án có doanh thu "lẹt đẹt", sau 3 ngày đầu tiên chỉ kiếm được 712 triệu đồng. Sau cùng, phim rút khỏi rạp sớm và được xác nhận là dự án thua lỗ.

Chưa kể, đạo diễn Hoàng Nam cho biết anh đã bỏ ra 26 tỷ đồng để làm phim, cũng hy sinh công sức và tài sản nhưng kết quả lại cay đắng. Ngoài rạp, khán giả đồng loạt chê bai chất lượng của Thế Hệ Kỳ Tích khi có quá nhiều tình tiết khiên cưỡng, phi thực tế cùng diễn xuất cường điệu, hạn chế của dàn nhân vật trẻ trong phim.