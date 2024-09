Dàn Anh Trai "Say Hi" ấn tượng nhất: Top 10 ai cũng xứng đáng là Quán quân

HHT - Đa số người hâm mộ nhận định, Top 10 Anh Trai "Say Hi" đều lột xác và có một "hành trình rực rỡ" sau khi show kết thúc.

Anh Trai "Say Hi" chính thức khép lại với đội hình debut gồm 5 thành viên: HIEUTHUHAI, Rhyder, Đức Phúc, Quang Hùng MasterD và Isaac. Trong đó, HIEUTHUHAI giành được vị trí cao nhất, đồng thời nhận được danh hiệu The Best Leader - Đội Trưởng Được Yêu Thích Nhất tại chương trình. Đa số người hâm mộ đồng tình với kết quả này.

Bên cạnh đó, không ít fans khẳng định 5 nhân vật còn lại, bao gồm Erik, Dương Domic, Anh Tú Atus, HURRYKNG, Negav cũng có quá trình thể hiện ấn tượng. Cộng đồng mạng cho rằng, tất cả 10 anh trai được công bố Chung cuộc đều xứng đáng được ra mắt.