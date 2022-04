Dàn cast “The Heirs” của năm 2022: Lee Min Ho thăng hạng, Kim Woo Bin vượt qua bạo bệnh

HHT - Dàn diễn viên “The Heirs” năm ấy bây giờ đều đã có những bước tiến dài trong sự nghiệp và cả trong cuộc sống cá nhân. Năm 2022 này, tất cả đều trở lại với những dự án riêng siêu hấp dẫn.

Năm 2022 đánh dấu tròn 9 năm bộ phim truyền hình The Heirs của đài SBS lên sóng. Khi trình chiếu vào năm 2013, bộ phim đã gây sốt toàn châu Á với câu chuyện Hoàng tử - Lọ Lem thời hiện đại. The Heirs là một trong những bộ phim truyền hình Hàn Quốc nổi tiếng nhất và thịnh hành trong thập kỷ qua.

The Heirs sở hữu dàn diễn viên trẻ trung và tài năng, điều đó càng được chứng thực ở thời điểm hiện tại. Đa số họ đều thăng hạng, chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trên bản đồ Kbiz với các dự án phim riêng thành công. Cụ thể hơn nữa thì Lee Min Ho, Park Shin Hye, Kim Woo Bin, Kim Ji Won, Kang Ha Neul… bây giờ đang ở đâu?

Lee Min Ho

Lee Min Ho trở thành ngôi sao và chiếm lĩnh trái tim của đa số khán giả phim truyền hình Hàn Quốc sau khi diễn chính trong Boys Over Flowers. Kể từ đó, Lee Min Ho nhận được nhiều lời mời tham gia đóng chính dự án lớn. The Heirs là một trong những bộ phim truyền hình thành công trong sự nghiệp của Lee Min Ho. Anh vào vai Kim Tan, con trai một nhà tài phiệt, giàu có nhưng thiếu thốn tình cảm.

Sau The Heirs, Lee Min Ho tiếp tục có nhiều dự án phim truyền hình lớn khác như Huyền Thoại Biển Xanh, Quân Vương Bất Diệt… Dù độ nổi tiếng không suy giảm, nhưng diễn xuất của nam diễn viên nhận những ý kiến trái chiều, người khen hay kẻ chê một màu.

Năm 2022 này, Lee Min Ho trở lại trong phim truyền hình Pachinko với vai phản diện hiếm hoi trong sự nghiệp. Pachinko được coi là dự án đột phá của Lee Min Ho khi nó chuyển thể từ một tiểu thuyết sâu sắc, dàn diễn viên đa quốc tịch, tiếp cận cùng lúc với cả khán giả quốc tế.

Park Shin Hye

Trong The Heirs, Park Shin Hye thủ vai Cha Eun Sang, một cô gái nghèo nhưng thực tế, chăm chỉ. Cô cùng Kim Tan có một tình yêu lãng mạn nhưng đầy thử thách.

Park Shin Hye có một sự nghiệp nổi tiếng từ khi còn nhỏ, The Heirs là một mốc son trong sự nghiệp của cô. Sau đó, Park Shin Hye vẫn tiếp tục đóng phim và có các dự án thành công như Pinocchio, Doctors, Memories of Alhambra… Bộ phim truyền hình gần đây nhất của cô là Sisyphus: The Myth vào năm 2021. Kể từ đó, Park Shin Hye trở nên bận rộn chuẩn bị cho đám cưới diễn ra vào 23/1 năm nay.

Hiện tại, Park Shin Hye đang trong thời gian nghỉ ngơi vì cô chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng của mình bất cứ lúc nào vào năm 2022 này.

Kim Woo Bin

Mặc dù là nam thứ trong The Heirs, nhưng sức hút của Kim Woo Bin không hề kém cạnh Lee Min Ho. Khán giả bị hấp dẫn bởi badboy Choi Young Do với tính cách khó nắm bắt, lúc nóng lúc lạnh, nhưng hành động ẩn chứa đầy quan tâm.

Khán giả không phải chờ đợi thêm nữa, Kim Woo Bin cuối cùng đã trở lại sau khi đã khỏi bệnh ung thư. Kim Woo Bin đã có nhiều buổi chụp hình quảng cáo cho tạp chí và thương hiệu trong những tháng qua, xuất hiện trong chương trình tạp kỹ của Cha Tae Hyun và Jo In Sung, tích cực tương tác với các fan.

Đặc biệt, Kim Woo Bin cũng có những dự án phim hấp dẫn sắp ra mắt trong năm nay. Đó là Our Blues đóng cùng Lee Byung Hun, Shin Min Ah, Han Ji Min công chiếu vào 9/4 tới; Alien đóng cùng Kim Tae Ri và Ryu Jun Yeol; Black Knight trên Netflix cùng với Kang You Seok.

Krystal Jung

Trong The Heirs, Krystal Jung thủ vai Lee Bo Na, là một tiểu thư nhà giàu có cư xử đỏng đảnh nhưng không xấu tính, là cô bạn gái rất bám bạn trai Yoon Chan Young. Ban đầu, Lee Bo Na không thích Lee Eun Sang vì cô là bạn thân của Yoon Chan Young, Lee Bo Na không tin giữa con trai và con gái có tồn tại tình bạn trong sáng.

Sau The Heirs, Krystal Jung tham gia nhiều dự án phim khác, tích cực rèn giũa diễn xuất. Bộ phim mới nhất của Krystal Jung là Crazy Love. Ngoài ra, Krystal Jung tiếp tục thành công rực rỡ với sự nghiệp Vlogger toàn thời gian.

Năm 2021, cô nhận được danh hiệu Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất trong Lễ trao giải phim truyền hình KBS.

Park Hyung Sik

Park Hyung Sik thủ vai Jo Myung Soo, một nhân vật nghịch ngợm và vui tính trong The Heirs, là bạn thân của Choi Young Do. Vai diễn tuy nhỏ nhưng khá dễ thương, và là yếu tố hài hước giúp phim cân bằng sau những cao trào.

Sau The Heirs, Park Hyung Sik thăng hạng nhan sắc và cả diễn xuất, góp mặt trong nhiều dự án lớn với vai phụ rồi lên vai chính trong High Society, Hwarang, Strong Woman Do Bong Soon, Happiness…

Hiện tại, Park Hyung Sik đang lên sóng trong bộ phim lãng mạn Soundtrack #1 cùng Han So Hee.

Kim Ji Won

Dù là vai nữ phụ thường gây khó khăn cho nữ chính Cha Eun Sang, nhưng vai Yoo Rachel của Kim Ji Won vẫn có một sức hút mạnh mẽ với khán giả. Thậm chí, họ còn yêu thích hình ảnh tiểu thư xinh đẹp, kiêu kỳ, rạch ròi của Yoo Rachel hơn là “bánh bèo” Cha Eun Sang.

Sau The Heirs, Kim Ji Won bứt phá nhanh chóng, ghi điểm với vai nữ phụ trong Hậu Duệ Mặt Trời và thăng hạng lên nữ chính ở các phim sau đó. Kim Ji Won thành công lớn với các phim như Fight For My Way, Arthdal Chronicles…

Nữ diễn viên đã có một năm nghỉ ngơi, và năm nay khán giả sẽ sớm gặp lại Kim Ji Won với phim mới My Liberation Notes.

Kang Ha Neul

Trong The Heirs, Kang Ha Neul thủ vai Lee Hyo Shin, người phải sống dưới áp lực cao độ từ bố mẹ. Là bạn thân của Kim Tan, Lee Hyo Shin về sau lại đem lòng yêu Yoo Rachel.

Có thể ấn tượng của Kang Ha Neul trong The Heirs không quá rõ nét, nhưng anh là một nam diễn viên tài năng của màn ảnh Hàn Quốc. Sau The Heirs, Kang Ha Neul tỏa sáng ở cả mảng truyền hình và điện ảnh, với diễn xuất đa dạng và sống động, có thể kể đến Misaeng, Moon Lovers, Khi Hoa Trà Nở, Twenty, Midnight Runners…

Năm nay, Kang Ha Neul vừa tung hoành phòng vé với Pirates 2 và sẵn sàng trở lại màn ảnh nhỏ với Insider và A Tree Dies Standing.