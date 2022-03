7 phim Hàn sắp chiếm sóng Netflix 2022: Kim Yoo Jung hóa tình đầu, “Money Heist” gây chú ý

HHT - Ba tháng đầu năm 2022, khán giả mê phim Hàn trên Netflix đã được thưởng thức các tựa phim hấp dẫn như “All of Us Are Dead”, “Tòa Án Vị Thành Niên”, “Twenty Five Twenty One”, “Hẹn Hò Chốn Công Sở”... Từ đây đến cuối năm sẽ còn có nhiều phim Hàn đổ bộ Netflix, và đây là một số dự án đáng trông đợi nhất.

Hunting Dogs Hunting Dogs được chuyển thể từ webtoon cùng tên nổi tiếng. Câu chuyện kể về ba chàng trai trẻ bước vào thế giới cho vay nặng lãi, bị tiền bạc bủa vây và săn đuổi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đạo diễn của phim là người đã cầm trịch Midnight Runners, The Divine Fury nên có thể trông đợi ở Hunting Dogs bầu không khí nghẹt thở và các cảnh hành động mãn nhãn. Dàn diễn viên của Hunting Dogs xịn xò, thu hút với Woo Do Hwan, Lee Sang Yi và Kim Sae Ron. Dù Quân Vương Bất Diệt bị chê về nội dung, nhưng Woo Do Hwan dẫu chỉ là vai phụ vẫn ghi dấu ấn và được khen ngợi. Lee Sang Yi vừa gây ấn tượng trong Hometown Cha Cha Cha với vai phụ, và nay đã sẵn sàng lột xác. Còn Kim Rae Won từ lâu đã nổi tiếng với diễn xuất biến hóa. The Sound of Magic Đây tiếp tục là một bộ phim khác chuyển thể dựa trên webtoon nổi tiếng và được yêu thích. The Sound of Magic kể về cuộc gặp gỡ của một cô gái trẻ muốn trở thành người lớn quá sớm, và một ảo thuật gia vẫn muốn là một đứa trẻ ngay cả khi đã trưởng thành. Dàn diễn viên của phim cũng đều là những cái tên quen thuộc và nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Ji Chang Wook đảm nhận vai Lee Eul, nhà ảo thuật gia. Nữ diễn viên Choi Sung Eun vào vai cô gái trẻ Yoon Ah Yi. Ngoài ra, sự xuất hiện của nam diễn viên Hwang In Yeop cũng thu hút một lượng lớn khán giả vì họ rất yêu thích anh từ True Beauty và trông đợi ở anh những vai diễn mới. The Accidental Narco Dựa trên một sự kiện có thật, The Accidental Narco miêu tả câu chuyện về một doanh nhân không còn lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với cơ quan tình báo quốc gia, hoạt động bí mật để bắt giữ một trùm ma túy Triều Tiên đã nắm quyền kiểm soát ở Suriname - một quốc gia ở Nam Mỹ. Bộ phim có một cốt truyện dữ dội và một dàn diễn viên "chất hơn nước cất": Ha Jung Woo, Hwang Jung Min, Park Hae Soo, Jo Woo Jin và Yoo Yeon Seok. Tất cả đều là những cái tên bảo chứng diễn xuất, thực lực, sức hút phòng vé, đảm bảo rating. Vì thế, khán giả tin rằng khi lên sóng, The Accidental Narco sẽ là một cú nổ lớn! Model Family Chuyện phim Model Family kể về một người cha bình thường đang trên bờ vực phá sản và ly hôn, tình cờ tìm thấy một chiếc xe hơi mà ở bên trong có rất nhiều tiền. Sau đó, ông vướng vào tội danh có liên quan đến một băng đảng ma túy. Mặc dù bối cảnh thiên về hành động nhưng thông điệp cốt lõi mà bộ phim hướng đến là tầm quan trọng của gia đình. Ban đầu, vai nam chính của Model Family nhắm đến So Ji Sub, nhưng nam tài tử đã từ chối. Dàn diễn viên chốt hạ với Jung Woo của Reply 1994, Park Hee Soon của My Name, nữ diễn viên Yoon Jin Seo của Oldboy… Chất lượng của dàn diễn viên chính đã an ủi được những trái tim vừa hụt mất So Ji Sub. 20th Century Girl Kim Yoo Jung sẽ trở lại trong 20th Century Girl kể về mối tình đầu lãng mạn, đau khổ nhưng cũng đáng nhớ của một cô gái 17 tuổi tên Bora. Được biết, bối cảnh của phim diễn ra vào năm 1999, cuối thế kỷ 20. Nhan sắc và diễn xuất của Kim Yoo Jung từ lâu đã không có gì phải nghi ngại. Với nội dung mang hơi thở thanh xuân và bối cảnh mang cảm giác hoài niệm, nhiều khán giả tin rằng 20th Century Girl sẽ là thành công mới trong sự nghiệp của Kim Yoo Jung. Bên cạnh đó, phim còn gây chú ý với sự xuất hiện của hai khách mời đặc biệt trong hai vai diễn chưa được tiết lộ: Han Hyo Joo và Ong Seong Wu. Money Heist Money Heist của Hàn Quốc là phiên bản làm lại từ loạt phim Tây Ban Nha cùng tên đình đám trên Netflix. Bộ phim kể về một thiên tài được gọi là Giáo sư, đã tập hợp những tên tội phạm để thực hiện phi vụ cướp Sở đúc tiền và Ngân hàng Trung ương. Dàn diễn viên của Money Heist bản Hàn khá được lòng khán giả. Nam diễn viên Yoo Ji Tae vào vai Giáo sư, Park Hae Soo Squid Game thủ vai Berlin, "điên nữ" Jeon Jong Seo của The Call vào vai "quả bom hẹn giờ" Tokyo… Phiên bản gốc đã quá đình đám nên điều mà khán giả tò mò nhất ở Money Heist bản Hàn là kịch bản sẽ được sửa thế nào để phù hợp văn hóa xứ kim chi, phim sẽ được rút ngắn hay thực hiện đầy đủ các phần như bản gốc? Đáp án chỉ có khi phim lên sóng. Remarriage & Desires Kim Hee Sun có một năm 2022 bận rộn trên màn ảnh Netflix với tận hai phim lên sóng. Tomorrow đóng cùng Rowon sẽ lên sóng vào 1/4 tới, trong phim cô vào vai thủ lĩnh nhóm Thần Chết cứu người thay vì kết án tử cho họ. Từ đây đến cuối năm, Kim Hee Sun còn có Remarriage & Desires với một vai diễn hoàn toàn khác. Remarriage & Desires là một tác phẩm châm biếm hiện thực, mô tả những người mơ ước được bước chân vào xã hội thượng lưu thông qua hôn nhân hoặc tái hôn. Trong phim, Kim Hee Sun vào vai một người phụ nữ nội trợ trung lưu ở Gangnam và bỗng mất đi tất cả trong chốc lát. HẢI ĐƯỜNG