Dàn diễn viên Stranger Things sau mùa 5: Ai bận rộn nhất, và ai “thất nghiệp”?

HHTO - Kỷ nguyên “Stranger Things” đã khép lại với mùa 5, nhưng sự nghiệp của dàn diễn viên chính vẫn đang khởi sắc. Một loạt các phim từ tình cảm hài lãng mạn, trinh thám, kinh dị đến bom tấn siêu anh hùng đang xếp hàng đợi chiếu.

Millie Bonnie Bongiovi (Millie Bobby Brown)

Kết thúc Stranger Things, Millie Bonnie Bongiovi (tên trước khi lấy chồng là Millie Bobby Brown) sẽ trở lại với một vai diễn quen thuộc khác của mình - cô nàng thám tử tuổi teen Enola Holmes trong Enola Holmes 3. Được biết, phim đã ghi hình xong xuôi trong năm 2025. Nội dung của phần 3 vẫn chưa được tiết lộ, nhưng được Netflix “úp mở” rằng sẽ có phần “trưởng thành và tăm tối hơn” hai phần phim trước.

Millie Bobby Brown trong Enola Holmes 1.

Enola Holmes 2.

Millie Bonnie Bongiovi tiếp tục gắn bó với Netflix khi tham gia diễn xuất trong loạt phim kinh dị Prism, được phát triển dựa trên truyện ngắn của Nick Shafir. Phim kể về một người phụ nữ có khả năng giao tiếp với các hồn ma.

Bên cạnh đó, “Eleven” cũng đóng vai chính và kiêm luôn vai trò nhà sản xuất trong Just Picture It. Đây là một phim hài lãng mạn, kể về hai sinh viên đại học có cuộc sống bất ngờ thay đổi khi điện thoại của họ bị lỗi và bắt đầu hiển thị hình ảnh từ tương lai 10 năm sau. Những hình ảnh đó cho thấy họ là một đôi vợ chồng, thậm chí đã có con.

Finn Wolfhard

Một trong những dự án được mong chờ nhất của Finn Wolfhard - đóng vai Mike Wheeler trong Stranger Things - là Crash Land. Được biết, đây là bộ phim mà Finn tham gia với vai trò diễn viên và nhà sản xuất. Crash Land kể về một nhóm diễn viên đóng thế nghiệp dư hỗn loạn ở một thị trấn nhỏ, dành thời gian quay những pha mạo hiểm táo bạo.

Sau Stranger Things, lịch trình của Finn Wolfhard khá bận rộn. Anh sẽ đồng biên kịch và có thể đồng đạo diễn phiên bản làm lại của phim kinh dị kinh điển Idle Hands (1999). Anh cũng thực hiện bộ phim chuyển thể từ cuốn tiểu sử bán chạy nhất năm 2016 Trouble Boys - kể về sự trỗi dậy và tự hủy hoại của một ban nhạc rock alternative.

Ngoài ra, trong năm 2026, Finn Wolfhard cũng sẽ phát hành thêm nhạc mới và thực hiện các chuyến lưu diễn.

Sadie Sink

Sau Stranger Things, Sadie Sink - vai Max Mayfield - sẽ gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel MCU. Sadie Sink sẽ tham gia Spider-Man: Brand New Day - phần phim solo thứ tư của Spider-Man - với một vai diễn vẫn chưa được tiết lộ. Trên MXH, có nhiều suy đoán và giả thiết được đặt ra, cho rằng Sadie Sink có thể đóng vai Gwen Stacy, “MJ” Mary Jane, Mayday Parker - con gái của Spider-Man ở một vũ trụ khác… Nhưng "đáp án" nhiều người mong đợi nhất vẫn là Jean Grey - Dị nhân cấp Omega từ X-Men.

Đáng nói, Spider-Man: Brand New Day mới chỉ là khởi đầu của Sadie Sink tại MCU. Bởi nhân vật của cô sẽ còn xuất hiện trở lại trong một bom tấn siêu anh hùng khác của Marvel là Avengers: Secret Wars.

Ngoài ra, Sadie Sink còn phát triển sự nghiệp ở mảng sân khấu khi tham gia vở kịch Romeo & Juliet mới. Cô đảm nhận vai Juliet.

Gaten Matarazzo

Dự án tiếp theo của “Dustin Henderson” Gaten Matarazzo là một phim chưa có tựa đề, vẫn chưa được công bố. Chuyện phim kể về hai chàng sinh viên đại học đi lấy một chiếc pizza, nhưng lại có trải nghiệm tồi tệ với ma túy và mọi chuyện biến thành một cuộc phiêu lưu kỳ quặc.

Joe Keery

Sau khi chiếm trọn trái tim fan Stranger Things với vai diễn Steve Harrington, Joe Keery sẽ xuất hiện trong bộ phim khoa học viễn tưởng kinh dị hài Cold Storage, cùng với diễn viên gạo cội Liam Neeson. Phim kể về hai nhân viên kho tự quản phải chiến đấu với một loại nấm ký sinh thoát ra từ một cơ sở quân sự được niêm phong.

Bên cạnh đó, Joe Keery cũng phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình khi lên kế hoạch tổ chức tour diễn vào cuối năm 2026 và ra nhạc mới.

David Harbour

Sau Stranger Things, David Harbour sẽ trở lại MCU với vai diễn Red Guardian - đã từng xuất hiện trong Black Widow (2021) và Thunderbolts* (2025). Nhân vật này được giới thiệu là “bố nuôi” của hai chị em Góa phụ đen - Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) và Yelena Belova (Florence Pugh). Sắp tới, Red Guardian sẽ xuất hiện trong bom tấn Avengers: Doomsday.

David Harbour trong tạo hình Red Guardian.

“Jim Hopper” cũng sẽ tiếp tục thủ vai ông già Noel trong Violent Night 2. Đây là một phim hài hành động mang không khí Giáng sinh. Ngoài ra, ông còn tham gia một series phim thuộc thể loại hài đen DTF St. Louis trên HBO, kể về mối tình tay ba giữa ba người trưởng thành đang trải qua khủng hoảng tuổi trung niên, cuối cùng dẫn đến một kết cục bi thảm.

Violent Night.

Có thông tin rằng David Harbour sẽ xuất hiện trong bộ phim kinh dị tội phạm có thật Evil Genius. Bộ phim xoay quanh một vụ cướp ngân hàng khét tiếng năm 2003 ở Mỹ, liên quan đến một người giao pizza. Dự án này chưa được công bố, nhưng một số hình ảnh của David Harbour trên phim trường Evil Genius đã rò rỉ trên MXH.

Jamie Campbell Bower

Sau khi thủ vai nhân vật phản diện khiến người ta vừa sợ hãi vừa yêu thích Henry Creel/Vecna trong Stranger Things, Jamie Campbell Bower đang chuẩn bị cho một dự án lớn khác. Có thông tin anh sẽ tham gia vào series The Lord of The Rings: The Rings of Power mùa 3. Tuy nhiên, nhân vật mà anh đảm nhận vẫn chưa được tiết lộ, chỉ được miêu tả là “một hiệp sĩ quý tộc đẹp trai”.

Maya Hawke

Tạm biệt nhân vật Robin Buckley, khép lại Stranger Things, Maya Hawke sẽ xuất hiện trong The Hunger Games: Sunrise On The Reaping. Đây là phần phim tiền truyện của The Hunger Games, khai thác các sự kiện xảy ra ở kỳ Đấu trường sinh tử lần thứ 50. Cô là một trong số những “vật tế” phải tìm đường sống sót trong đấu trường khắc nghiệt này.

Danh sách các dự án mới của Maya Hawke vẫn còn “xếp hàng” dài: phim hài lãng mạn One Night Only, phim hài lãng mạn siêu thực Wishful Thinking, phim chính kịch độc lập Wilder & Me, phim chính kịch tiểu sử Lucia xoay quanh Lucia Joyce - con gái của nhà văn James Joyce…