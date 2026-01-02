Tân Binh Toàn Năng Swan Nguyễn: "Tôi từng ước mơ làm… thợ sửa xe máy!"

HHTO - Tân Binh Thăng Cấp Nguyễn Hữu Sơn (Swan Nguyễn) chính thức "tốt nghiệp" sau tập phát sóng thứ 10. Trai đẹp sinh năm 2K2 đã có một hành trình ấn tượng và chinh phục hoàn toàn trái tim khán giả bằng nỗ lực bứt phá từ một "hiện tượng cover" thành một nghệ sĩ thế hệ mới "toàn năng".

Từ cậu bé mơ làm thợ sửa xe máy

Swan Nguyễn, tên thật là Nguyễn Hữu Sơn, sinh ngày 22/12/2002, là một Ma Kết "chính hiệu". Trai đẹp Gen Z từng theo học Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trước khi đến với Tân Binh Toàn Năng, Swan Nguyễn thân quen với "cư dân TikTok" bởi hàng loạt bản cover da diết cùng các sản phẩm cá nhân ấn tượng như Chết Trong Tim, Còn Đâu Nữa,... Swan Nguyễn được khen ngợi có giọng hát dày, ấm "sinh ra là để hát ballad" và vẻ ngoài điển trai.

Swan Nguyễn tiết lộ mình cũng giống như những đứa trẻ khác, từng mơ mộng về "7749" nghề nghiệp khác nhau từ bác sĩ, kỹ sư, thậm chí là một anh thợ sửa xe máy. Đến khi lên cấp ba, âm nhạc chính thức "gõ cửa trái tim" cậu nam sinh Nguyễn Hữu Sơn. Bước vào giảng đường Đại học, tham gia các câu lạc bộ âm nhạc và bắt đầu đi hát, Swan Nguyễn mới nhận ra âm nhạc là "chân ái" của mình và quyết định theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc.

Ai là điểm tựa để Swan hết mình với âm nhạc?

Rất nhiều! Từ những người anh em, bạn bè, những khán giả từ ngày đầu tiên. Mình cũng là một người khá "overthinking" vì… ngày tháng năm sinh của mình có 5 số 2. Mình cảm thấy nếu không có bạn bè, người thân hay khán giả yêu thương, có lẽ mình đã đi làm thợ sửa xe máy từ lâu rồi!

Mình nhớ người đầu tiên dẫn dắt mình làm cover trên TikTok rồi cho mình những ý tưởng MV đầu tay là anh August. Đỗ Hải Đăng. Sau đó, có anh producer Nguyễn Thế Đức, anh ấy vẫn đang hoạt động với mình.

Việc theo đuổi âm nhạc của một sinh viên kinh tế có nhiều "chông gai" không?

Nhiều người cũng thắc mắc: Mình sẽ làm song song hai thứ (nghệ thuật - kinh tế) hay "tất tay" cho âm nhạc? Mình nghĩ mình vẫn còn trẻ nên sẽ hết mình cho những điều trước mắt, cơ hội đến cứ nắm bắt thôi! Còn câu chuyện tương lai là câu chuyện khác. Hiện tại, mình khá bay bổng, có thể tuổi 18 mình chưa nổi loạn được thì… bây giờ mình nổi loạn (cười).

Gia đình có ủng hộ Swan Nguyễn theo đuổi nghệ thuật?

Thực ra, bố mẹ mình không quá nghiêm khắc. Tuy nhiên, bản thân mình trước giờ luôn tìm tòi nhiều thứ nên đôi khi bố mẹ không yên tâm. Khi mình làm nghệ thuật thì bố mẹ hơi lo, cũng ngăn cản một chút.

Cho đến sân khấu đầu tiên của Tân Binh Toàn Năng, bố mẹ gọi điện cho mình rất nhiều. Họ nhắn tin, chụp màn hình đăng Facebook khoe gia đình họ hàng. Mình còn nhận được "ting ting" chúc mừng nữa (cười). Lúc đó mình nghĩ bố mẹ mình đã tin tưởng và ủng hộ mình.

Swan Nguyễn tiết lộ Wonbi, Đông Quan và minhtin là ba người đồng đội giúp anh "vượt chông gai" mảng vũ đạo.

… đến chàng thiên nga "tung cánh" tại Tân Binh Toàn Năng

Đến với Tân Binh Toàn Năng, Swan Nguyễn đưa khán giả đi từ những màn "bất ngờ" này đến pha "ú òa" khác. Tân binh sinh năm 2K2 giảm đến 19kg trong suốt quá trình tham gia show, được khen ngợi "thăng hạng nhan sắc" hơn hẳn so với những ngày đầu tiên. Đúng với tinh thần "toàn năng", Swan Nguyễn không chỉ hoàn thiện giọng hát mà còn học nhảy và rèn luyện kỹ năng trình diễn trước ống kính.

Từ một tân binh được xếp lớp C ở Sát hạch 1, Swan Nguyễn từng bước chinh phục trái tim khán giả trẻ. Loạt sân khấu YÊU 5, Chuyện Đôi Ta, Từng Quen,... nhận về phản hồi tích cực. Đặc biệt, đoạn ngâm thơ mượt mà trên sân khấu Gương Vỡ Làm Lành cùng với cái tên Swan Nguyễn được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng xã hội.

Bài học của Swan sau hành trình rực rỡ tại Tân Binh Toàn Năng là gì?

Trước đây, mình hoạt động tự do, một mình. Đến khi tham gia Tân Binh Toàn Năng, mình học được cách kiểm soát cảm xúc, cách hoạt động với mọi người trong một tập thể và quan trọng nhất là: Mình biết cách sống chân thành hơn.

Anh Kay Trần đã từng nói với The Aurora rằng: "Tình cảm chân thành là thứ đẹp nhất mà con người có thể trao cho nhau". Sau những ngày ở cùng ký túc với các anh em, đến khi "tốt nghiệp" mình mới hiểu hết lời khuyên ấy. Sau này, khi làm việc với anh SOOBIN, mình học thêm được cái tâm làm nghề, sự tử tế và yêu thương của anh.

Câu chuyện của Swan Nguyễn sau Tân Binh Toàn Năng sẽ được viết tiếp thế nào?

Mình nghĩ đến một hình tượng khác, không phải là "anh chàng ballad" nữa. Thực ra, mình luôn muốn thử điều mình chưa bao giờ mình làm. Chẳng hạn như sân khấu Gương Vỡ Làm Lành. Trước đó, mình có nhiều cơ hội để thử sức với nhạc dân ca, đó cũng là một khía cạnh mình muốn thể hiện thêm trong tương lai. Mình còn muốn làm dòng nhạc khác, ví dụ như R&B, thử sức nhiều hơn ở mảng nhảy, sản xuất nhạc, chơi nhạc cụ. Mình muốn trở thành nghệ sĩ "đa-zi-năng".

À, mình đang muốn tập thêm piano vì thấy Phúc Nguyên đánh quá hay, mà Nguyên không chỉ mình vì Nguyên… lười!

Nếu được lên cỗ máy thời gian, Swan muốn nói gì với cậu bé Nguyễn Hữu Sơn chập chững theo đuổi âm nhạc ngày xưa?

Nếu có thể, mình mong được trở lại khoảng thời gian cấp 3, khi mình bắt đầu thích âm nhạc. Mình sẽ nói với Nguyễn Hữu Sơn khi đó là: Hãy kiên quyết lên, cứ làm và đừng sợ bất kỳ lời dị nghị nào từ bên ngoài. Hãy cứ sống như mình muốn. Hãy bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng với bố mẹ. Hãy thành thật với bản thân và đừng để cơ hội tốt vụt qua trước mắt!