Dàn giám khảo online của Tân Binh Toàn Năng: 2 thành viên SpaceSpeakers và ai nữa?

HHT - Không chỉ có bề dày thành tích và kinh nghiệm, dàn giám khảo casting online của Tân Binh Toàn Năng 2025 còn là "gương mặt thân quen" đối với các khán giả trẻ.

MAITINHVI

MAITINHVI (Lại Sao Mai), sinh năm 1991 và có hơn hai thập kỷ hoạt động Hip-Hop. Nữ biên đạo thuộc tổ đội Big Toe Crew và là người duy nhất ở Việt Nam từng chiến thắng ở cả bốn thể loại: Waacking, House dance, Hip-Hop và Locking. Ở tuổi 34, MAITINHVI sở hữu gia tài thành tích ấn tượng: Top 4 Waacking “Funky Fresh” Italia 2014, Vô địch Hip-Hop 1:1 Urban Jam 2019,... Bên cạnh chinh chiến quốc tế, MAITINHVI cũng tích cực tham gia dự án giao lưu văn hóa, kết hợp Hip-Hop với nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Thành viên tổ đội Big Toe nổi tiếng với các video chia sẻ về nhảy múa trên TikTok. Tính đến thời điểm hiện tại, tài khoản TikTok của MAITINHVI đạt hơn 3 triệu lượt thích và gần 100K followers.

Năm 2024, MAITINHVI gia nhập dàn Chị Đẹp Đạp Gió và thành công "ẵm" giải Chị Đẹp Trình Diễn Dance Ấn Tượng. Năm 2025, MAITINHVI chính thức ngồi "ghế nóng" trong phần chấm casting online cho Tân Binh Toàn Năng 2025. Nhiều khán giả nhận định, MAITINHVI sẽ đem đến góc nhìn khách quan và đánh giá chuyên môn sắc bén.

Đăng Quân

Là "gương mặt thân quen" của các chương trình truyền hình, Đăng Quân từng đạt Quán quân các show đình đám: Quán quân Vietnam's Got Talent 2012, Quán quân So You Think You Can Dance 2016, Quán quân Street Dance Vietnam 2023.

Đăng Quân hiện sở hữu một trường dạy nhảy của riêng mình. Biên đạo sinh năm 2000 khẳng định bản thân thích chinh phục những điều mới. "Tôi trân trọng những thành tích đạt được nhưng không lấy đó làm thoả mãn. Nếu cứ sống trong chiến thắng sẽ ngừng phát triển".

Với hơn 10 năm hoạt động nhảy múa, Đăng Quân có sự “chắc tay” trong vai trò đánh giá, sàng lọc dàn thí sinh Tân Binh Toàn Năng. Cùng kinh nghiệm tham gia nhiều chương trình lớn, Đăng Quân sẽ nhìn ra các nhân tố tiềm năng, đủ nội lực vượt qua được các thử thách "sống còn" và giành suất debut nhóm nhạc.

MASTAL

Hoạt động với vai trò music producer cho tổ đội SpaceSpeakers, MASTAL đứng sau loạt hit của 16 Typh như E.P Hidden Luv, Đời Thật Rap Thật, Million Dollar Boy và sân khấu "triệu view" của Rap Việt 1 - Dân Chơi Xóm (JustaTee & MCK). Bên cạnh đó, MASTAL còn tham gia khâu sản xuất âm nhạc cho Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Với tư duy âm nhạc đương đại, MASTAL chắc tay trong "xào nấu" các thể loại Pop, Hip-hop, R&B và EDM – vốn thời thượng và "nịnh tai" khán giả trẻ. Chính vì thế, MASTAL có thể nhìn nhận được các "mầm non" cho Tân Binh Toàn Năng 2025, đặc biệt là các thí sinh có thế mạnh về sáng tác, sản xuất âm nhạc.

Kriss Ngo

Kriss Ngô (Tú Ngô) từng nổi danh với tài khoản TikTok chuyên remix các hit của sao Việt. Hot TikToker hiện sở hữu hơn 400K lượt theo dõi và 9 triệu lượt thích. Đến tháng 7/2024, Kriss Ngô chính thức gia nhập SpaceSpeakers và đồng hành cùng dàn Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Nhờ màn biến tấu Trống Cơm "đỉnh nóc", nam producer "ẵm" giải thưởng Hòa Âm Phối Khí tại Làn Sóng Xanh 2024.

Bên cạnh đó, cựu học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong còn đứng sau nhiều sân khấu đình đám của Rap Việt như Hơi Bị Nóng (Gung0cay), Enjoy Cái Moment Này (Tez),...

Người hâm mộ những pick (lựa chọn) chất lượng của Kriss Ngô tại Tân Binh Toàn Năng 2025. Với kinh nghiệm tạo hit, nam producer sẽ đánh giá được các gương mặt ấn tượng, có đủ các "gạch đầu dòng" và có thể ra mắt nhóm nhạc vào năm nay.