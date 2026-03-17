EJAE: Từ thực tập sinh bị SM từ bỏ đến chủ nhân tượng vàng Oscar 2026

HHTO - Đằng sau tượng vàng Oscar và Grammy của EJAE là hành trình 12 năm "vô danh", từ một thực tập sinh lỡ hẹn debut đến "phù thủy âm nhạc" đứng sau các bản hit.

Tại nhà hát Dolby đêm qua, lịch sử âm nhạc K-Pop đã ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ khi cái tên EJAE được xướng lên cho hạng mục Best Original Song (Ca khúc nhạc phim hay nhất) tại lễ trao giải Oscar với ca khúc Golden - nhạc phim K-Pop Demon Hunters. Chiến thắng này giúp cô lập kỳ tích hiếm hoi khi đoạt cả 3 giải Oscar, Quả Cầu Vàng và Grammy trong cùng một năm.

Trước khi chạm đến vinh quang như hôm nay, EJAE đã trải qua 12 năm làm thực tập sinh tại SM Entertainment - một trong những “ông lớn” của ngành giải trí Hàn Quốc. Gia nhập công ty từ năm 11 tuổi, cô sớm nổi tiếng là một “mọt phòng tập” chính hiệu, dành trọn những năm tháng tuổi trẻ để rèn luyện với khát khao được đứng trên sân khấu.

EJAE từng ở rất gần ánh hào quang khi có thời gian tập luyện cùng các thành viên của Girls' Generation. Thế nhưng, vào những thời điểm cận kề debut, tên của cô lại nhiều lần bị gạch khỏi đội hình ra mắt. Đến năm 2015, khi đã 23 tuổi - độ tuổi thường bị xem là “quá muộn” trong chuẩn mực khắt khe của ngành idol, EJAE buộc phải rời công ty quản lý cùng bản hợp đồng bị chấm dứt.

"Họ nói tôi không đủ tốt. Tôi đã dành cả thanh xuân cho một giấc mơ không thành hiện thực. Khi rời công ty, tôi cảm thấy mình như một kẻ thất bại hoàn toàn và vô cùng tuyệt vọng", EJAE chia sẻ trong bài phỏng vấn gần đây với CNN.

Sau khi rời công ty, EJAE chuyển hướng sang sản xuất âm nhạc và gặt hái thành công lớn. Cô là người đứng sau hàng loạt bản hit của dàn sao hàng đầu K-Pop như Psycho (Red Velvet), Armageddon (aespa) hay Sorrow (Taeyeon). Dù những giai điệu này thu hút hàng triệu lượt nghe và gây sốt khắp thế giới, EJAE vẫn chọn làm việc thầm lặng trong vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất trước khi chính thức bước ra ánh sáng.

Bước ngoặt lớn nhất đến khi EJAE được chọn tham gia dự án phim K-Pop Demon Hunters. Cô không chỉ tham gia viết nhạc mà còn lồng tiếng cho nhân vật Rumi. Ca khúc Golden ngay sau khi ra mắt đã bùng nổ toàn cầu, đưa tên tuổi EJAE bước ra ánh sáng. Đầu năm 2026, Golden đã giúp cô lập kỳ tích khi trở thành nghệ sĩ K-Pop đầu tiên giành giải Grammy ở hạng mục "Ca khúc hay nhất viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh". Cùng với tượng vàng Oscar vừa nhận được, EJAE đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử âm nhạc thế giới với tư cách là một trong những nghệ sĩ đa năng và thành công nhất năm nay.

Trên sân khấu Oscar, trong giây phút nhận giải, EJAE đã có những lời phát biểu đầy xúc động: “Tôi lớn lên bị mọi người trêu đùa vì thích K-Pop nhiều đến thế nhưng tôi không ngờ một ngày mọi người lại đều hát bài hát K-Pop do chính tôi viết nên. Tôi nhận ra rằng bài hát này, giải thưởng này là sự thành công, sự kiên trì của tôi và đội ngũ".

Chiến thắng của EJAE không chỉ là lời khẳng định cho tài năng của cô, mà còn là minh chứng cho sự kiên trì bền bỉ. Từ một thực tập sinh bị từ chối suốt 12 năm, cô đã tự mở ra cánh cửa mới bằng thực lực trong sản xuất âm nhạc. Giờ đây, EJAE không còn là "người đứng sau" các bản hit, mà đã trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng, chứng minh rằng hào quang rực rỡ nhất sẽ đến với những ai không từ bỏ giấc mơ của mình.