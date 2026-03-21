Hai "chàng thơ" 9X hàng đầu Hollywood: Timothée nổi loạn, Tom Holland giờ sao?

Là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua, Timothée Chalamet và Tom Holland đều sẽ trở lại với màn ảnh rộng cùng những thương hiệu bom tấn. Bên cạnh vai trò dẫn dắt chương kế tiếp của những siêu phẩm, cả hai "chàng thơ" 9x đình đám của Hollywood còn có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình, lột xác khỏi nhận định "em trai" từng được xây dựng ở buổi đầu sự nghiệp.

Timothée Chalamet rũ bỏ hình tượng "chàng thơ"

Kể từ hình tượng Elio mơ mộng về mối tình hão huyền trong Call Me By Your Name, Timothée Chalamet đã trải qua hành trình "phá kén" đầy thăng trầm. Đặc biệt khi tham gia đóng chính bộ phim sử thi giả tưởng Dune (Xứ Cát), nam diễn viên hoàn toàn "chuyển mình" khi hóa thân thành Paul Atreides - nhân vật có số phận và tính cách phức tạp. Từ hoàng tử điển trai, Paul dần trở thành kẻ trị vì toàn năng, đấng cứu thế quyền lực và sau cùng là hiện thân của sự hủy diệt. Trong Dune 3 vừa công bố, Chalamet cạo trọc đầu cùng nét mặt đáng sợ, cho thấy một sự thay đổi lớn sau nửa thập kỷ hóa thân.

Timothée Chalamet bước khỏi lãnh địa "chất thơ" để đảm đương những vai diễn lớn.

Bên cạnh đó, chàng trai vừa bước sang tuổi 30 còn có sự thay đổi ngoại hình đáng kể khi tham gia những bộ phim được đề cử Oscar. Thông qua hình tượng những ngôi sao trong A Complete Unknown và Marty Supreme, Chalamet đã không còn là "chàng thơ", ngược lại trở nên gai góc, "xù xì" và nổi loạn hơn. Điều này thể hiện rõ không chỉ ngoại hình mà còn là nhân cách, diễn xuất và lời nói, khi anh trở thành tâm điểm tranh luận xuyên suốt chiến dịch truyền thông để tranh giải Oscar vừa qua.

Timothée Chalamet thay đổi chóng mặt, trở nên gai góc hơn.

"Nhện nhí" Tom Holland tái xuất gợi cảm

Nếu Chalamet có một khoảng thời gian ồn ào vừa qua, thì Tom Holland lại khá im ắng. Đó là cho đến khi anh chính thức tái xuất thông qua Spider-Man: Brand New Day cùng trích đoạn teaser đầu tiên mang đầy cảm xúc. Tại đó, khán giả nhận ra rằng "Nhện nhí" đã không còn "nhí" nữa, mà trải qua cả hành trình trưởng thành đầy nụ cười và nước mắt.

Sự thay đổi, trưởng thành của Tom Holland thông qua 4 phần phim Spider-Man.

Có xuất phát điểm là sao nhí, Tom Holland trở thành ngôi sao hàng đầu nhờ vào vai Người Nhện của Marvel, nhưng sớm chủ động lánh xa hào quang showbiz để tập trung xây dựng cuộc sống cá nhân cùng "vợ tin đồn" Zendaya. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn thể hiện rõ tài năng và sự nghiêm túc chưa từng mai một của mình dành cho nghệ thuật, mang đến một hình ảnh Peter Parker khôn lớn, ra dáng đàn ông và vô cùng quyến rũ. Những khoảnh khắc anh phô diễn thân hình, cơ bắp săn chắc trong teaser trở thành chủ đề gây sốt mạng xã hội. Thậm chí, có người xem còn nhận ra hình bóng của Iron Man đâu đó trong nhân vật Peter Parker lần này, đánh dấu màn "dậy thì" thành công của một trong những nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng nhất.