Dự đoán "Anh tài" trở lại "vượt ngàn chông gai" mùa 2: Mong Jun Phạm, nhà "bán chiếu"

HHTO - Giữa lúc những tin đồn về dàn line-up của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 đang khiến các Gai Con đứng ngồi không yên, liệu những gương mặt thân quen nào sẽ trở lại "nhà chung"?

Theo bản gốc Call Me By Fire của Trung Quốc, mùa 2 vẫn sẽ có 33 nam nghệ sĩ từ các lĩnh vực khác nhau từ 30 tuổi trở lên. Mùa 2 của chương trình gốc chào đón Jordan Chan, Lee Seung Hyun (Lý Thừa Huyễn) trở lại từ mùa 1. Với kinh nghiệm thực chiến, họ trở thành "tiền bối" dẫn dắt đội viên ở vòng đầu tiên. Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 2 (bản Việt) hoàn toàn có thể "áp dụng công thức" như bản gốc, "triệu hồi" những "Anh tài" nào trở về "nhà chung"?

Jun Phạm

Tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên, Jun Phạm khẳng định vị thế của một "mảnh ghép không thể thiếu" trong bất kỳ liên minh nào. Anh mang đến kinh nghiệm dày dạn của một cựu thành viên nhóm nhạc - 365daband, kỹ năng toàn diện về giọng hát lẫn vũ đạo. Nam ca sĩ còn là "chất keo" kết nối các thế hệ nhờ sự tinh tế, khéo léo.

Dù đã khẳng định được tư duy dàn dựng concept thông minh ở mùa trước, điều khán giả thực sự khao khát chính là được thấy anh phô diễn trọn vẹn khả năng sáng tác, viết lời. Vốn là một cây bút tài năng với nhiều tác phẩm văn học, nam ca sĩ sở hữu vốn tiếng Việt phong phú và chiều sâu tâm hồn nhưng năng lực này vẫn chưa được khai thác triệt để khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa 1. Ở mùa 2, người hâm mộ kỳ vọng Jun Phạm sẽ bùng nổ hơn trong vai trò "người kể chuyện".

BB Trần

Sự trở lại của BB Trần tại mùa 2 là mong đợi của đông đảo khán giả. Không chỉ tò mò về sự tiến bộ trong kỹ năng trình diễn, người hâm mộ còn háo hức chờ xem "thánh chơi chiêu" này sẽ mang "cái quần, cái áo đơn giản" nào lên sân khấu.

Với sự thông minh và khả năng làm chủ ống kính thượng thừa, anh hứa hẹn tiếp tục là "cỗ máy tạo viral" nhất mùa giải. Mỗi giây phút xuất hiện của BB Trần đều có thể trở thành khoảnh khắc đắt giá, minh chứng cho một nghệ sĩ giải trí hàng đầu luôn biết cách làm mới mình và gây bùng nổ truyền thông.

Duy Khánh

Bước vào mùa 1, Duy Khánh xuất hiện với tâm thế của một người "chập chững" lấn sân. Khán giả ban đầu chỉ kỳ vọng ở anh sự hài hước, nhưng Khánh đã bước ra khỏi chương trình với một tư thế hoàn toàn khác. Anh chứng minh bản thân không hề "dạo chơi" khi nỗ lực gấp đôi để theo kịp các tiêu chuẩn về giọng hát và vũ đạo.

Duy Khánh đã kết thúc mùa giải bằng khả năng làm chủ sân khấu, xóa tan định kiến về việc một diễn viên đi hát chỉ để "vui là chính". Nếu trở lại, Duy Khánh được kỳ vọng sẽ là sợi dây kết nối các "Anh tài" mới, tự tin đưa ra những ý tưởng táo bạo và thể nghiệm những dòng nhạc có độ khó cao hơn.

Neko Lê

Neko Lê bước vào cuộc chơi với tư thế của một "kiến trúc sư âm thanh" đầy cá tính. Anh sở hữu kỹ thuật rap và tư duy sản xuất âm nhạc nhạy bén, biến mỗi bài hát trở thành một bản tuyên ngôn cá tính. Điểm mạnh nhất của Neko chính là đôi mắt của một đạo diễn, giúp anh kiểm soát hoàn hảo từ góc máy đến nhịp cắt của tiết mục, tạo nên những màn trình diễn có cấu trúc chặt chẽ và hình ảnh mãn nhãn.

Người hâm mộ kỳ vọng Neko Lê sẽ tiếp tục mang đến những màn dàn dựng mang đậm hơi thở điện ảnh, nơi sự nổi loạn của một rapper hòa quyện cùng sự tính toán sắc lẹm của một nhà sản xuất. Nam đạo diễn hứa hẹn sẽ biến mỗi lần xuất hiện sẽ biến sân khấu trở thành một bữa tiệc thị giác bùng nổ.

Thanh Duy

Là mảnh ghép cuối cùng của sân khấu Tình Anh Bán Chiếu, Thanh Duy được mong chờ sẽ trở lại mùa 2. Không chỉ giọng hát đặc trưng với những nốt cao chót vót, mà khán giả còn háo hức trước tư duy nghệ thuật "không biên giới" của một nghệ sĩ giải trí toàn năng như Thanh Duy.

Bộ tứ Tình Anh Bán Chiếu được trông chờ quay lại "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" mùa 2.

Bước sang mùa 2, người hâm mộ không khỏi đặt một dấu hỏi lớn: Sau khi đã "bung hết skill" tại mùa 1, Thanh Duy sẽ còn quân bài tẩy nào để gây bất ngờ? Khán giả kỳ vọng nam ca sĩ giữ vẹn sự tự do, phóng khoáng vốn có, nhưng đồng thời cũng khát khao được thấy những sân khấu đậm tính cá nhân hơn bao giờ hết.

Sự trở lại của Thanh Duy không đơn thuần là một cuộc thi đấu, mà chính là lời giải cho bài toán đầy thú vị: Một "tắc kè hoa" sẽ phải biến hóa thế nào để khi khán giả đã tường tận mọi sắc độ rực rỡ nhất của anh?