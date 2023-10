Dàn hậu đọ sắc vóc trong bộ ảnh bikini, Hoàng Phương nổi bật nhất team Đông Nam Á

HHT - BTC Miss Grand International 2023 mới đây đã tung bộ ảnh bikini của Top 10 Best in Swimsuit do người hâm mộ bình chọn. Đáng chú ý Top 10 này chia đều cho 2 khu vực, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sở hữu thể hình nổi bật nhất team Đông Nam Á.

Ở phần thi phụ Best in Swimsuit (Trình diễn áo tắm đẹp nhất), BTC Miss Grand International 2023 sẽ chọn ra 20 thí sinh trong đó có 10 thí sinh do BGK lựa chọn, và 10 thí sinh do khán giả bình chọn để bước tiếp vào vòng thi Best in Swimsuit.

Phần bình chọn đã được kết thúc sáng ngày 17/10, đại diện Việt Nam là Hoa hậu Lê Hoàng Phương dẫn đầu danh sách này. Đáng chú ý, trong Top 10 Best in Swimsuit do fan bình chọn chỉ bao gồm các thí sinh đến từ 2 khu vực: Mỹ Latinh và Đông Nam Á.

Khu vực Mỹ Latinh gồm có (từ trái qua phải): Miss Grand Brazil, Miss Grand Colombia, Miss Grand Guatemala, Miss Grand Peru và Miss Grand Bolivia. Các cô gái khoe vẻ đẹp sắc sảo, thân hình sắc chắc khỏe mạnh.

Khu vực Đông Nam Á gồm có:

Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Miss Grand Myanmar - Hoa hậu Ni Ni Lin Eain.

Miss Grand Thailand - Hoa hậu Thaweepon Phingchamrat.

Miss Grand Indonesia - Hoa hậu Ritassya Wellgreat.

Miss Grand Cambodia - Hoa hậu Phoem Sreynor.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương gây ấn tượng mạnh với hình thể chuẩn đồng hồ cát và chiều cao 1m76, nổi bật trong dàn thí sinh Đông Nam Á.

Đại diện Việt Nam luôn là cái tên lọt Top các phần thi bình chọn. Hiện tại, ở phần bình chọn Miss Popular Vote (Thí sinh được bình chọn nhiều nhất), Hoa hậu Lê Hoàng Phương đã vươn lên vị trí thứ hai, vượt qua đại diện đến từ Myanmar (thứ 3), chỉ xếp sau đại diện đến từ Indonesia (thứ 1).

Ở phần bình chọn Country’s Power of The Year, kết thúc vào 17 giờ ngày 20/10, Lê Hoàng Phương đang bám sát đại diện đến từ Thái Lan. Hy vọng rằng cô cũng sẽ lập được kỳ tích giống như Hoa hậu Đoàn Thiên Ân năm ngoái trong phần bình chọn này.