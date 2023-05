Dàn huấn luyện viên mới của Rap Việt 2023: Ai sẽ trở thành "Wowy, Karik thứ hai"?

HHT - "Rap Việt" mùa 3 "thay máu" dàn huấn luyện viên mới khiến khán giả không khỏi tò mò ai sẽ là người tạo nên Quán quân như Wowy, Karik ở mùa 1 và mùa 2.

Big Daddy

Big Daddy là "gương mặt thân quen" trong giới Underground với hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật. Big Daddy được xem là "F2" của làng rap Việt sau những cái tên "huyền thoại" như LK, Young Uno,... khi sở hữu thế mạnh lyrical lẫn kỹ thuật tốt. Trong suốt thời gian làm nghệ thuật, nam rapper Hà thành liên tục biến hóa đa dạng màu sắc âm nhạc với loạt hit được giới trẻ "replay" không chán: Tình Yêu Màu Nắng (feat. Đoàn Thùy Trang), Daydream (feat. Soobin Hoàng Sơn), Mượn Rượu Tỏ Tình (feat. Emily),...

Big Daddy từng có kinh nghiệm ở vị trí huấn luyện viên tại King Of Rap nhưng anh chưa thể phát huy hết vai trò dẫn dắt vì luật chơi của cuộc thi. Tuy vậy, những cái tên "tân binh" như Pháo, HIEUTHUHAI,... từng được Big Daddy "đặt cược" đều đang tỏa sáng ở thời điểm hiện tại. Chính vì thế, nhiều netizen không khỏi kì vọng Big Daddy sẽ mang lại "vía tốt" cho những rapper trẻ, cũng như các kinh nghiệm "xương máu" khi ngồi ghế Huấn luyện viên ở Rap Việt mùa 3.

B Ray

Trong giới Underground, B Ray luôn được đánh giá cao bởi ngôn từ "sắc", kỹ thuật Rap thuần thục và những câu punchline đắt giá. Thậm chí, nam rapper được mệnh danh là "quái vật" khi tham gia vào các "trận chiến" Rap, trong số đó phải kể đến màn battle "nảy lửa" với Rich Choi. Thời gian gần đây, B Ray có màn rẽ hướng lên mainstream khá thành công với những bản hit được giới trẻ yêu thích như Ex's Hate Me (feat. Amee), Cao Ốc 20, Xin Đừng Nhấc Máy,...

Tham gia vào Rap Việt mùa 3, nam rapper Ex's Hate Me là một "làn gió mới" cho hàng ghế Huấn luyện viên. Tuy nhiên, với màu sắc âm nhạc bắt tai, hiện đại và tiệm cận được nhiều đối tượng khán giả, B Ray được đánh giá là rất phù hợp với một cuộc thi truyền hình như Rap Việt.

Andree Right Hand

Gia nhập làng Rap/ Hip-Hop từ năm 2005, Andree có "tuổi nghề" cao hơn hẳn so với B Ray hay Big Daddy. Nam rapper được xem là những gương mặt "tiên phong" cho phong cách Rap "ăn chơi", màu sắc badboy với lối viết lời quyến rũ, nổi loạn cùng "con beat" cực bắt tai. Một số bản hit gắn liền với tên tuổi Andree và được giới trẻ săn đón có thể kể đến như: Tiểu Thuyết Tình Yêu, Leaving Me So Easy, Krazy (feat Binz, Touliver),...

Xuất hiện tại Rap Việt mùa 3 trong vị trí HLV, nam rapper cá tính bậc nhất làng Rap sẽ phải đối mặt với một thử thách mới: Không được sử dụng "mày, tao" và những ngôn từ quá mạnh mẽ, táo bạo. Nhiều khán giả không khỏi trông đợi cách Andree "o ép" mình theo một khuôn khổ nhất định - điều mà anh chàng chưa từng làm trước đây.

Thái VG

Thái VG được công bố cuối cùng như một nhân tố quyết định, thế nhưng phần lớn netizen lại không khỏi hoang mang. Nam rapper là một cái tên không quá quen thuộc với khán giả Việt ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên anh đã có hơn 25 năm gắn bó với Rap và được xem như một trong những "huyền thoại sống" đầu tiên của nhạc rap Việt Nam.

Nam rapper châu Á sống tại Mỹ nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng người gốc Á đến người Mỹ gốc Phi và gốc Latinh. Thái VG từng có khoảng thời gian hợp tác với Hồ Ngọc Hà trong ca khúc Flick, Hold You Down của Suboi hay Wowy với Sài Gòn Đẹp Lắm. Bên cạnh lĩnh vực âm nhạc, bộ phim do Thái VG đóng chính - Bang Bang cũng nhận được sự ủng hộ lớn tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương.