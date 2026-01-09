Dàn khách mời tại fan meeting của Phương Mỹ Chi: Pháo, Khả Lâu và ai nữa?

HHTO - Trong Lò Cò Fan Meeting tổ chức ngày 10/1 sắp tới, Phương Mỹ Chi đã mời 3 “cây văn nghệ” tới họp lớp cùng Tổ Cò. Ngoài Pháo, Kelou (Khả Lâu), còn có một người bạn thanh mai trúc mã được “chị Bảy” mời tham gia.

Mới đây, “lớp trưởng Bí Che” Phương Mỹ Chi đã bật mí về các khách mời tham gia Lò Cò Fan Meeting sẽ diễn ra vào ngày 10/1 tại Khu đô thị Sala, TP.HCM.

Khách mời đầu tiên được “chị Bảy” mời tham gia văn nghệ là Pháo Northside, người bạn đồng lứa 2K3, từng được “xào cúp le” với Phương Mỹ Chi khi tham gia Em Xinh “Say Hi” cùng nhau.

﻿ ﻿ ﻿ Ba khách mời tham dự "họp lớp" Lò Cò cùng "lớp trưởng Bí Che".

Bên cạnh đó, Phương Duyên - cô bạn thanh mai trúc mã, từng lớn lên cùng “chị Bảy” cũng sẽ xuất hiện trong buổi “họp lớp” Lò Cò. Vị khách mời thứ 3 là một bất ngờ dành cho Tổ Cò, đấy chính là Kelou (Khả Lâu), ca sĩ người Trung Quốc sinh năm 2002, từng cùng đội với Phương Mỹ Chi ở bán kết cuộc thi Sing! Asia 2025, thể hiện bản mashup Tuý Âm và Lục Hải Vi Vương.

Với sự góp mặt của 3 người bạn thân thiết, buổi họp lớp Lò Cò của “lớp trưởng Bí Che” chắc chắn sẽ bùng nổ với những màn đọ giọng ăn ý.

Màn giới thiệu khách mời của Phương Mỹ Chi.

Lò Cò Fan Meeting được “chị Bảy” tổ chức hoàn toàn miễn phí dành cho fan. Trong ngày đầu tiên mở cổng đăng kí, các hạng vé đã nhanh chóng “Sold out” (Hết vé) chỉ sau 3 phút mở cổng, với hơn 850K lượt truy cập cùng lúc.

Đợt đăng kí bổ sung cũng hết vé chớp nhoáng, chỉ sau đúng 1 phút mở cổng đăng kí, với 165K lượt truy cập cùng lúc.

Ngoài ra, vé fan meeting còn được tặng kèm khi fan đặt mua vật phẩm merchandise.

Vé của Lò Cò Fan Meeting đều hết trong chớp nhoáng.

Bên cạnh 3 hạng vé: Tổ Cò (vé đứng), Ra Ràng (vé đứng), Đón Gió (Vé đứng) dành cho khán giả trên 13 tuổi, “chị Bảy” còn đặc biệt mở riêng khu vé ngồi Cò Con cho mẹ và bé, dành cho các bạn nhỏ từ 8 đến dưới 13 tuổi, có người giám hộ đi cùng.

Mở thêm hạng vé Cò Con là một quyết định được Phương Mỹ Chi bàn với ekip sau khi nghe các fan nhỏ tuổi chia sẻ đầy tiếc nuối. “Chị Bảy” kể: “Mấy hôm nay đi diễn, Chi gặp nhiều em bé đáng yêu lắm. Mấy bé chạy lại xin chữ ký, chụp hình rồi đứng hỏi nhỏ: “Chị Chi ơi (thiệt ra là cô Chi ơi) em muốn đi fan meeting của chị lắm mà em chưa đủ tuổi, em buồn quá!”

Chiều fan hết nấc, Cò Con được ekip của “chị Bảy” mở riêng cho fan nhí, và cũng nhanh chóng hết sạch chỗ chỉ sau 30 giây mở cổng đăng kí.

Toàn bộ "merch" đã hết veo chỉ trong vòng 1 tuần mở bán.

Không chỉ hết vé thần tốc, toàn bộ merchandise Lò Cò cũng đã hết sạch chỉ sau 1 tuần mở bán. Với bộ merchandise “xịn” nhất, các fan sẽ có: photobook, sticker, card bo góc - set 3 tấm, dây đeo thẻ, huy hiệu, móc khoá, áo thun, khăn bandana.

Bên lề sự kiện, hai fanclub gồm FC Phương Mỹ Chi và Chuyện nhà Cò của PMC đang sửa soạn hoàn thiện gian hàng Căn tin Lò Cò tại fan meeting. Ghé tới gian hàng, các fan sẽ có dịp tham gia các trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng… hứa hẹn “bao vui”.

Căn tin Lò Cò - nơi nghỉ chân chơi game dành cho các fan tham dự fan meeting. Ảnh: FC Phương Mỹ Chi.

Lò Cò Fan Meeting sẽ mở cửa từ 14h ngày 10/1 tại Khu đô thị Sala, với các hoạt động đổi vòng tay, check-in sự kiện…, và sẽ kết thúc lúc 22h30 cùng ngày.

Timeline và vị trí các hạng vé trong Lò Cò Fan Meeting.