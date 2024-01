Dàn mỹ nam "Địa Ngục Độc Thân" mùa 3: "Bản sao" V BTS có được các chị em săn đón?

HHT - Không giống dàn sao nữ hội tụ toàn Hoa Á hậu, các mỹ nam "Địa Ngục Độc Thân" mùa 3 mang theo sức hút đa dạng, có phần đối lập ở cả ngoại hình, nghề nghiệp và tính cách. Các thí sinh nam được ví như bản sao của Park Bogum, V BTS liệu có "gây sốt"?

Một trong những sao nam được bàn tán nhiều nhất show hẹn hò mùa 3 này là Lee Gwan Hee. Anh là vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp thuộc đội Changwon LG Sakers, sở hữu hình thể nổi bật với chiều cao 1m9.

Sao nam sinh năm 1988 trở thành tiêu điểm chương trình khi có mối quan hệ tìm hiểu với tận 3 người chơi nữ cùng sinh năm 1998 là Choi Hye Seon, Cho Minji, Yun Ha Jeong.

Trong những tập đầu, anh gây ấn tượng với tính cách tự tin, khả năng tung hứng thú vị với các sao nữ. Về sau, Gwan Hee “mất lòng” khán giả vì cách cư xử thiếu tinh tế cũng như quan niệm về tình yêu thiếu chín chắn, dù anh là người chơi nam lớn tuổi nhất chương trình.

Trái ngược với “cờ đỏ” Gwan Hee, Lee Jin Seok là mỹ nam nhận về nhiều phản hồi tích cực nhất tại Single's Inferno 3. Ngay từ tập đầu, anh chàng thể hiện rõ thái độ thủy chung, tư duy tình yêu hiện đại với người chơi nữ Ahn Min Young. Anh chàng cũng hút fan nhờ tính cách hài hước duyên dáng trong show.

Khán giả bất ngờ khi được tiết lộ về công việc ngoài đời của mỹ nam sinh năm 1993. Anh sở hữu chuỗi 3 quán cà phê ở Daegu (Hàn Quốc), ưa thích công việc pha chế với các chi tiết tỉ mỉ, khác hẳn với ngoại hình vạm vỡ, nam tính. Hiệu ứng từ chương trình giúp Jin Seok trở thành thí sinh nam có lượt theo dõi cao nhất trên Instagram.

Son Won Ik là mỹ nam được chờ đón từ trước khi Địa Ngục Độc Thân mùa 3 lên sóng. Trong các hình ảnh công bố dàn thí sinh nam, anh chàng gây sốt vì nhan sắc có nhiều điểm tương đồng với thành viên V nhóm BTS.

Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của netizen, anh xuất hiện mờ nhạt, có phần kém sắc trong những phân cảnh đầu tiên của chương trình. Sau đó, tuy có nhiều cố gắng, Won Ik vẫn không tạo được nhiều dấu ấn tại show hẹn hò vì nét tính cách ngại ngùng, đôi khi kém duyên dáng.

Ngoài đời, sao nam sinh năm 1993 làm công việc tư vấn, môi giới bất động sản và nghề tay trái là người mẫu quảng cáo.

"Viên ngọc ẩn" của Địa Ngục Độc Thân mùa 3 gọi tên Choi Min Woo. Trong những giai đoạn đầu của hành trình, Min Woo ít nói, không thể hiện thái độ tình cảm rõ ràng nên tương đối nhạt nhòa. Tuy nhiên, càng về sau, anh chứng minh sức hút thông qua các buổi hẹn hò trên đảo Thiên đường, trở thành ứng cử viên nặng ký khi “lọt mắt xanh” hai mỹ nữ Kim Gyu Ri và Yoo Si Eun.

Ngoài đời, Min Woo là người mẫu chuyên nghiệp. Anh cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình, sinh năm 2000. Từ đó, khán giả cũng bày tỏ sự thấu hiểu cho sự ít tuổi của mỹ nam dẫn đến nhiều bối rối trong các lựa chọn tình cảm.

Park Min Kyu là sao nam sở hữu profile “khủng” nhất nhì mùa 3 show hẹn hò đình đám. Mỹ nam sinh năm 1989 hiện là sĩ quan cảnh sát thuộc Đội cứu hộ đặc biệt của Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc. Anh từng là vận động viên bơi lội.

Trong show, anh chàng “ghi điểm” nhờ tính cách lịch thiệp, nhẹ nhàng với dàn sao nữ. Mỹ nam chung thủy với Gyu Ri trong suốt chương trình. Khán giả dành nhiều tiếc nuối khi anh không có nhiều thời lượng lên sóng, hy vọng anh có cái kết đẹp với quý cô Gyu Ri.

Mùa 3 của show hẹn hò đang dần đi đến hồi kết, tuy nhiên hiện vẫn còn một sao nam chưa được tiết lộ nghề nghiệp, tuổi tác tại chương trình. Đó là Yun Ha Bin, thí sinh nam sở hữu visual điển trai hàng top mùa này. Tuy nhiên, tính cách “vô tri”, thiếu ý tứ khiến anh chàng không có cơ hội lên đảo Thiên đường để tìm hiểu thêm về các quý cô, cũng như bộc lộ các nét cuốn hút của mình.

Theo một số thông tin netizen khai thác được, Yun Ha Bin sinh năm 1993, từng tham gia một số vai diễn nhỏ trong các dự án webdrama Our D-Day, The Lee A.K.A Bongcheon Tiger và gần đây nhất là My Demon - Chàng Quỷ Của Tôi.

Càng về cuối, Địa Ngục Độc Thân mùa 3 càng trở nên gay cấn, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Người hâm mộ mong chờ cái kết đẹp của dàn trai tài, gái sắc vào ngày 9/1/2024 trên Netflix.