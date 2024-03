Dàn mỹ nam đình đám đổ bộ The Next Gentleman 2024, nhân tố mới nào gây sốt?

HHT - "The Next Gentleman" (Quý Ông Hoàn Mỹ) 2024 quy tụ dàn ứng viên đình đám. Trong khi Nam vương HUTECH Trần Lê Vĩnh Đam gây tranh cãi thì mỹ nam Lưu Cao Phát được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong lần thi lại.

The Next Gentleman (Quý Ông Hoàn Mỹ) 2024 gây chú ý nhờ dàn thí sinh gồm những mỹ nam sở hữu bảng vàng thành tích ấn tượng.

Thí sinh Tạ Công Phát, sinh năm 1995, sở hữu chiều cao 1m85. Anh có kinh nghiệm 5 năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Công Phát đến từ Quảng Ngãi là Á quân 2 cuộc thi Vietnam Fitness Model 2019. Anh từng là đại diện Việt Nam "chinh chiến" tại Man of the World 2019 (Nam vương Thế giới) và Mister Fitness Supermodel World 2023 (Nam vương Siêu mẫu Thể hình Thế giới).

Lưu Cao Phát sinh năm 1998, sở hữu chiều cao 1m78, hiện là doanh nhân. Lưu Cao Phát từng là "gà chiến" được yêu thích của team Hương Giang vào mùa trước. Dù bị loại sớm ở tập 4, anh chàng vẫn giành được tấm vé tham dự Chung kết nhờ chiến thắng vòng thi Chiếc Vé May Mắn.

Thí sinh Trần Lê Vĩnh Đam sinh năm 2004 hiện là diễn viên, người mẫu. Vĩnh Đam từng được nhiều khán giả biết đến khi đăng quang ngôi vị Nam vương Đại sứ áo dài Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH). Tuy nhiên, khi hồ sơ được công bố, Vĩnh Đam không nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả dù sở hữu sắc vóc nổi bật. Nguyên nhân đến từ việc anh chàng từng có phát ngôn gây tranh cãi về cộng đồng LGBT+.

Thí sinh Trần Duy Hóa, sinh năm 2001, đến từ Thùa Thiên Huế, cao 1m75 hiện là người mẫu. Duy Hóa từng gây sốt mạng xã hội với màn "dậy thì thành công" sau 6 năm nhờ chăm chỉ tập luyện. Làn da rám nắng, hình thể 6 múi săn chắc cùng thần thái cuốn hút giúp chàng người mẫu trở thành ứng cử viên "nặng ký" của chương trình, thu hút hơn 8 nghìn lượt tương tác.

Thí sinh Nguyễn Duy Thanh An (Dustin) sinh năm 1998, đến từ Lâm Đồng. Thanh An hiện đang là huấn luyện viên, mẫu ảnh tự do. Anh chàng là gương mặt mới, lần đầu tham dự chương trình truyền hình thực tế. Nhan sắc lai nam tính, cùng hình thể rắn rỏi giúp Thanh An thu hút hơn 7 nghìn lượt tương tác.