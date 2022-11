Dàn thí sinh "tài sắc vẹn toàn", sở hữu điểm IELTS cao của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022

HHT - Trước đêm Chung khảo toàn quốc diễn ra vào ngày 26/11 tới đây, 56 thí sinh đang miệt mài tập luyện và tham gia loạt hoạt động bên lề. Không chỉ ngày càng tự tin trước ống kính, dàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2022 có không ít cô gái thực sự sở hữu “tài sắc vẹn toàn”.

Nguyễn Phương Anh (SBD 093)

Nguyễn Phương Anh sinh năm 2002, đang học ngành Truyền thông tại trường Đại học RMIT. Bên cạnh hàng loạt thành tích đạt được ở thời ngồi ghế nhà trường, cô bạn còn sở hữu điểm IELTS 7.5.

Phan Phương Oanh (SBD 378)

Đến từ Thanh Hóa, Phan Phương Oanh không chỉ có nhan sắc hút mắt mà còn có thành tích học tập nổi ấn tượng. Ngoài IELTS 6.5, cô bạn còn tự hào khi từng thi đỗ Đại học Kinh tế quốc dân và hiện đang là sinh viên của trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội.

Hồ Thị Yến Nhi (SBD 369)

Hồ Thị Yến Nhi, sinh năm 2003, từng lọt Top 20 Miss World Vietnam 2022. Cô bạn đạt được nhiều thành tích ấn tượng trong quá trình học tập và hiện tại đang rèn luyện tiếng Hàn và tiếng Anh. "Never stop fighting for your dream" là câu nói giúp Yến Nhi có nhiều động lực đến với cuộc thi.

Nguyễn Ngọc Anh Thư (SBD 382)

Nguyễn Ngọc Anh Thư, sinh năm 2003, hiện cũng đang là sinh viên của trường Đại học RMIT, sở hữu IELTS 6.0. Cũng như nhiều thí sinh khác, cô bạn khao khát đạt được kết quả cao tại cuộc thi nhan sắc uy tín Hoa hậu Việt Nam.

Vũ Phương Thảo (SBD 340)

Vũ Phương Thảo, sinh năm 2000 và đạt được nhiều thành tích trong quá trình học tập. Người đẹp có thể nói tiếng Trung lưu loát và tự tin.

Đặng Thị Mỹ Hạnh (SBD 102)

Cô bạn sinh viên đến từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân gây ấn tượng khi sở hữu IELTS 7.5. Bên cạnh đó, Mỹ Hạnh chia sẻ bản thân có thể giao tiếp bằng tiếng Pháp, tiếng Nhật.

Lê Minh Anh (SBD 400)

Dù còn khá trẻ (sinh năm 2004) thế nhưng Lê Minh Anh đã gây ấn tượng mạnh bởi khả năng học tập đáng nể. Đang theo học tại trường Đại học RMIT, Minh Anh có điểm IELTS 7.0 và cực kỳ tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Nguyễn Thúy Trà (SBD 008)

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào, Nguyễn Thúy Trà đến từ Nghệ An còn có thành tích IELTS 7.0.

Thời điểm hiện tại, 56 thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2022 đang miệt mài tập luyện cùng dàn huấn luyện viên chuyên môn. Bên cạnh đó, các cô gái cũng được tham gia loạt hoạt động bên lề để nâng cao kỹ năng cũng như tăng sự tự tin. Chắc chắn đến đêm Chung khảo sắp tới, các cô gái sẽ hoàn thiện và có những màn thể hiện xuất sắc.