Đáng chờ đợi: Mỹ nam Jung Hae In trở lại với siêu phẩm hành động "D.P." mùa 2

HHT - Sau hai năm chờ đợi, cuối cùng ngày được xem mùa 2 của siêu phẩm hành động “D.P.” cùng sự trở lại của mỹ nam Jung Hae In đã đến rất gần.

Nhắc đến một trong những series gốc xuất sắc của Hàn Quốc trên Netflix không thể thiếu D.P. (viết tắt của Deserter Pursuit, tựa Việt: Truy Bắt Lính Đào Ngũ). Bộ phim được chuyển thể dựa trên webtoon nổi tiếng D.P. Dog’s Day của Kim Bo Tong. Tác giả cũng tham gia vào sản xuất series phim với tư cách là đồng biên kịch.

Mùa 1 của D.P. gồm 6 tập, khai thác đề tài quân đội ở Hàn Quốc, đặc biệt là việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của những nam thanh niên Hàn Quốc. Nhân vật chính của D.P. là Jun Ho (Jung Hae In), anh được giao nhiệm vụ truy bắt những kẻ đào ngũ dưới sự hướng dẫn và đồng hành của Han Ho Yeol (Koo Kyo Hwan). Song song đó, D.P. cũng nhắc đến tình trạng bắt nạt trong quân ngũ.

Khi lên sóng vào năm 2021, D.P. không chỉ ăn khách ở khu vực châu Á mà cũng được đánh giá cao ở thị trường châu Âu hay Bắc Mỹ. Bộ phim đứng top đầu Hàn Quốc nhiều tuần liền, lọt Top 10 Netflix tại nhiều quốc gia, nhận được số điểm cao đáng nể là 8,8 trên trang phim ảnh uy tín IMDb…

Ngay sau khi phần 1 ra mắt, D.P. đã được gián tiếp xác nhận sẽ có phần 2. Tháng 9 năm 2021, Jung Hae In tiết lộ đội ngũ làm phim đang tiến hành viết kịch bản cho mùa 2 và anh hy vọng có thể thể hiện được sự trưởng thành của nhân vật Jun Ho trong mùa phim mới. Sau đó, vào tháng 12 năm 2021, Netflix chính thức công bố D.P. có mùa 2.

Kể từ đó, các fan đặt chế độ ngóng phim cao độ. Vào tháng 11 năm 2022, có thông tin cho biết mùa 2 của D.P. đã kết thúc quá trình quay phim. Nhiều khán giả hy vọng bộ phim có thể lên sóng vào mùa Xuân năm 2023, nhưng mùa Hè đã đến mà phim vẫn bặt vô âm tín. Tuy nhiên, các fan giờ đây đã có thể ăn mừng, bởi D.P. sẽ trở lại vào tháng 7 năm 2023, thời gian đã rất gần rồi.

Chưa có quá nhiều thông tin về nội dung, nhưng phần đông đều đoán D.P. mùa 2 sẽ giải quyết hậu quả tàn khốc đã xảy ra ở cuối mùa phim đầu tiên. Sau khi chứng kiến một người lính vì bị bắt nạt mà có hành động phản kháng tiêu cực, cuối cùng tự kết liễu mình, dường như Jun Ho bị ảnh hưởng sâu sắc. Trong cảnh cuối phim, khi mọi người di chuyển về một hướng, Jun Ho lại một mình đi về hướng ngược lại, đặt ra giả thuyết anh quyết định bỏ trốn.

Trong mùa 2, có lẽ Jun Ho sẽ sử dụng kinh nghiệm mình có được khi làm lính DP để tránh bị bắt. Mùa 1 anh là kẻ truy bắt lính đào ngũ, sang mùa 2 anh trở thành lính đào ngũ. Đồng thời, với hậu quả để lại quá lớn sau các sự kiện cuối mùa 1, dường như toàn bộ đơn vị nơi Jun Ho thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ bị điều tra. Thông qua đó, có lẽ sự thật sẽ được sáng tỏ và các trường hợp bắt nạt sẽ bị xử lý.

Trở lại trong D.P. mùa 2 chắc chắn là bộ đôi ăn ý Jung Hae In và Koo Kyo Hwan. Dàn diễn viên phụ chất như nước cất Kim Sung Kyun, Son Seok Koo cũng tiếp tục xuất hiện trong mùa 2. Bộ phim cũng bổ sung thêm diễn viên mới cho những nhân vật mới, trong đó có Choi Hyun Wook của Twenty One Twenty Five. Hiện vẫn chưa có thêm thông tin gì về vai diễn của “trai đẹp lớp 7” trong siêu phẩm hành động này.