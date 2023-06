Kim Woo Bin và Suzy tái hợp trong phim truyền hình mới của biên kịch “The Glory”

HHT - Các fan nóng lòng được chờ xem tác phẩm mới của Kim Woo Bin và Suzy, đặc biệt là khi nó được chấp bút bởi biên kịch “The Glory”. Nhưng họ nhấn mạnh muốn cả hai có kết thúc hạnh phúc hơn “Uncontrollably Fond” đã từng lên sóng năm 2016.

Cặp đôi nhan sắc Kim Woo Bin và Suzy sẽ tái hợp trong phim truyền hình mới khiến các fan vô cùng phấn khích. Đáng ngóng đợi hơn nữa, biên kịch sẽ chấp bút cho nội dung phim là Kim Eun Sook. Cô là “biên kịch vàng” của những bộ phim ăn khách như Secret Garden, Phẩm Chất Quý Ông, The Heirs, Hậu Duệ Mặt Trời, Goblin, Mr. Sunshine, Quân Vương Bất Diệt… Nửa đầu năm 2023, The Glory là tác phẩm mới nhất của Kim Eun Sook gây bão châu Á.

Bộ phim truyền hình sắp tới của Kim Woo Bin và Suzy có tên dự kiến All Your Wishes Will Come True, thuộc thể loại tình cảm lãng mạn giả tưởng. Nội dung kể câu chuyện về một vị thần bị mắc kẹt trong một chiếc đèn, nó như một cái nhà tù. Và một cô gái đã giúp anh ta thoát khỏi nơi giam cầm đó. Dĩ nhiên, Kim Woo Bin sẽ vào vai “thần đèn”, và Suzy là cô gái đã trả tự do cho anh.

Đây là một dự án đánh dấu những hội ngộ. Đầu tiên, All Your Wishes Will Come True đánh dấu lần thứ hai Kim Woo Bin và biên kịch Kim Eun Sook hợp tác. Lần đầu tiên Kim Woo Bin xuất hiện trong phim của Kim Eun Sook là vai “đầu gấu tài phiệt” Choi Young Do trong The Heirs năm 2013. Tuy chỉ là vai nam phụ nhưng sức hút của Kim Woo Bin khi đó không thua kém gì vai nam chính của Lee Min Ho.

All Your Wishes Will Come True cũng đánh dấu màn tái hợp của Kim Woo Bin và Suzy. Cả hai đã từng là một cặp đôi rất đẹp trong bộ phim Uncontrollably Fond năm 2016. Bộ phim đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả bởi một chuyện tình đẹp nhưng quá nhiều tiếc nuối và một cái kết không trọn vẹn.

Trước mắt, All Your Wishes Will Come True đã sớm được các fan đặt gạch hóng bởi chất lượng biên kịch đỉnh cao. Bộ đôi diễn viên chính “nhân đôi” nhan sắc nhưng đồng thời diễn xuất cũng đáng tin cậy.

Sau khi hồi phục sức khỏe sau thời gian khá dài trị bệnh ung thư, Kim Woo Bin trở lại phim trường rất năng suất. Anh có phim truyền hình Our Blues sâu sắc và chữa lành, series Black Knight trên Netflix với đề tài hậu tận thế mới mẻ, phim điện ảnh Alienoid mãn nhãn về nội dung lẫn hình ảnh…

Tuy chưa hẳn là diễn xuất sắc nhưng Suzy có diễn xuất khá dễ chịu qua các tác phẩm như While You Were Sleeping, Vagabond… Đặc biệt với Anna lên sóng năm 2022, Suzy đã cho thấy sự tiến bộ lớn với diễn xuất sâu và biến hóa hơn, chứng minh mình không chỉ là “bình hoa” trên màn ảnh.

All Your Wishes Will Come True dự kiến có 12 tập và lên sóng vào năm 2024.