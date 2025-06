Đạo diễn Việt ra mắt phim được sản xuất hoàn toàn bằng ứng dụng AI

HHT - Không cần studio hay đội ngũ sản xuất hùng hậu, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương vừa cho ra mắt bộ phim viễn tưởng dài 3 tiếng đồng hồ, được tạo nên hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và... một chiếc iPhone.

Mới đây, đạo diễn Phạm Vĩnh Khương (nghệ danh PaulDolly) chính thức giới thiệu bộ phim khoa học viễn tưởng Shadow of the Wolf (Lời nguyền dưới ánh trăng) đến khán giả. Nhà sản xuất tiết lộ, phim được làm hoàn toàn bằng một hệ thống AI tên AS (Art Supper/AestheticSynth), do chính Vĩnh Khương cùng đơn vị Solentic Group phát triển.

Toàn bộ quá trình sản xuất được thực hiện bằng điện thoại iPhone, tự động hóa từ dựng hình, âm thanh, ánh sáng đến nhạc nền, không có sự hỗ trợ của studio hay đội ngũ đông người. Điều này cho thấy tính hiệu quả và tiết kiệm của mô hình công nghệ cao.

Shadow of the Wolf có thời lượng 3 tiếng, nội dung phim xoay quanh một con sói đột biến gen, mang trí tuệ và cảm xúc ưu việt. Khi bị phát hiện bởi giới quân sự, nó trở thành mục tiêu trong dự án biến đổi gen với mục đích tạo ra vũ khí sinh học. Thế nhưng, hệ thống thí nghiệm đã thất bại, dẫn đến sự trỗi dậy của những sinh vật sói lai nhân tạo tàn ác, mất kiểm soát, phản kháng lại chính con người.

Phim đặt ra những câu hỏi về đạo đức trong nghiên cứu khoa học, đồng thời lên tiếng cảnh báo về hậu quả từ việc hủy hoại thiên nhiên và môi trường hoang dã. “Tôi tin 'Shadow of the Wolf' sẽ thu hút khán giả, đặc biệt là những người yêu thích khoa học viễn tưởng và quan tâm đến các vấn đề thiên nhiên môi trường, công nghệ", đạo diễn Vĩnh Khương chia sẻ.

Lời nguyền dưới ánh trăng dự kiến được phát hành miễn phí ở định dạng 2D (1080p), cùng MV nhạc phim (OST) trên các nền tảng số. Đồng thời, phiên bản 3D (chất lượng tối đa 8K) sẽ được trình chiếu tại rạp, giới hạn cho các khách mời đặc biệt.

Bên cạnh sự tò mò và ủng hộ dành cho tinh thần tiên phong trong việc ứng dụng AI vào điện ảnh, bộ phim cũng gây ra không ít tranh luận. Một số khán giả bày tỏ sự nghi ngại về chất lượng hình ảnh, chiều sâu nội dung, sự đồng bộ nhân vật cũng như vai trò của con người trong quá trình sáng tạo. Những tranh cãi này đặt ra câu hỏi xa hơn về giới hạn và định nghĩa “nghệ thuật” trong thời đại trí tuệ nhân tạo.