How to Train Your Dragon: Khi hoài niệm và kỹ xảo hiện đại cùng cất cánh

HHT - Sau "Lilo & Stitch", đến lượt "How to Train Your Dragon" trình làng khán giả dưới dạng live-action. Dù không quá đột phá, phiên bản mới vẫn là lời chào đầy cảm xúc gửi đến những ai từng lớn lên cùng chú rồng "Răng Sún" và Hiccup.