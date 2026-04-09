Đạp Gió 2026: Trang Pháp phải đối mặt với áp lực khủng khiếp ngay Công diễn 1

HHTO - Sau màn "chào sân" bùng nổ, Trang Pháp bất ngờ rơi vào tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" tại Đạp Gió 2026 khi nhóm của cô xếp cuối bảng trong buổi kiểm tra kỹ năng. Đứng trước áp lực phải gánh vác cả đội và hoàn thành bài solo tiếng Trung cấp tốc, liệu nữ ca sĩ có thể biến nghịch cảnh thành bàn thắng đầy ngoạn mục tại vòng Công diễn 1?

Hành trình của Trang Pháp tại Đạp Gió 2026 ở Trung Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ Việt Nam. Sau màn chào sân đầy ấn tượng với sân khấu Moonlight phô diễn 6 kỹ năng từ hát, rap đến múa cột, Trang Pháp đã đảm nhận vị trí đội trưởng cho vòng công diễn đầu tiên dựa trên kết quả bình chọn.

Trang Pháp đã có màn chào sân bùng nổ tại Đạp Gió 2026.

Bước vào vòng Công diễn 1, đội hình của Trang Pháp được xác định gồm hai thành viên là nữ MC Duy Ni Na và diễn viên Giang Ngữ Thần. Nhóm được giao cho ca khúc Nghệ Thuật Gia Vĩ Đại - một bản hit kinh điển của Thái Y Lâm với tiết tấu nhanh.

Thử thách càng thêm khó khăn khi cả đội chỉ có vỏn vẹn 2 ngày để chuẩn bị cho buổi kiểm tra kỹ năng (mini test) trước ban cố vấn. Đây là khoảng thời gian quá ngắn để các thành viên có thể vừa khớp đội hình, vừa học thuộc lời bài hát bằng tiếng Trung, nhất là với một nghệ sĩ ngoại quốc như Trang Pháp.

Trong buổi mini test, kịch bản không mong muốn đã xảy ra khi đội của Trang Pháp có màn thể hiện không mấy khả quan. Sự thiếu hụt về thời gian tập luyện khiến các thành viên liên tục rơi vào tình trạng hụt hơi và quên bài. Kết quả cuối cùng, đội của nữ ca sĩ đã rơi xuống nhóm cuối bảng xếp hạng.

Thất bại này đã đẩy Trang Pháp vào một tình thế "khó càng thêm khó". Với tư cách là đội trưởng của nhóm đứng chót, cô phải nhận thêm nhiệm vụ phụ là biểu diễn một tiết mục solo với ca khúc Là Anh hoàn toàn bằng tiếng Trung.

Các thành viên phải dùng "phao" khi biểu diễn trong buổi mini test.

Điều này đồng nghĩa với việc Trang Pháp - một thí sinh ngoại quốc phải học cấp tốc và làm chủ tận hai bài hát tiếng Trung trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Khối lượng công việc khổng lồ này khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ. Việc học thuộc lòng lời bài hát, phát âm chuẩn xác từng thanh điệu bằng tiếng Trung trong vòng một tuần dường như là một "nhiệm vụ bất khả thi" đối với bất kỳ nghệ sĩ quốc tế nào.

Trang Pháp rơi vào "thế khó" khiến người hâm mộ lo lắng.

Trước tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", Trang Pháp không hề đơn độc. Bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình từ quê nhà, nữ ca sĩ còn nhận được sự đồng cảm mạnh mẽ từ khán giả Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng việc một nghệ sĩ ngoại quốc phải gánh vác trọng trách đội trưởng, vừa điều phối nhóm, vừa phải hoàn thành bài solo bằng tiếng Trung là một áp lực cực kỳ khủng khiếp mà không phải ai cũng đủ kiên trì để vượt qua.

Chứng kiến cảnh tượng này, một số netizen Trung Quốc lẫn Việt Nam chỉ biết dở khóc dở cười bình luận: "Ai mà cảm thấy đời mình khổ quá thì hãy nhìn sang Trang Pháp". Có lẽ, tên chương trình "Đạp Gió Rẽ Sóng" chưa bao giờ vận vào thí sinh nào như cách Trang Pháp đang vượt qua những cơn sóng dữ này tại xứ người.

Dẫu đối mặt với áp lực chồng chất, hành trình của Trang Pháp tại chương trình lại càng khiến khán giả chú ý hơn bao giờ hết. Từ một màn khởi đầu rực rỡ đến thử thách khắc nghiệt ở vòng công diễn đầu tiên, nữ ca sĩ đang đứng trước cơ hội chứng minh bản lĩnh của mình ở sàn đấu quốc tế. Chính trong hoàn cảnh khó khăn này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về Trang Pháp, chờ đợi xem liệu cô có thể biến áp lực thành động lực để tạo nên cú bứt phá ngoạn mục ở Công diễn 1 hay không.