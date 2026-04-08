Vì sao vợ chồng Đình Tú - Ngọc Huyền lại được khuyên “đừng đóng phim chung”?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Ngoài đời cặp đôi mới cưới Đình Tú - Ngọc Huyền rất được khán giả ủng hộ nhưng khi cả hai đóng chung phim "Ngược Đường Ngược Nắng" lại tạo ra hiệu ứng ngược, lý do là gì?

Khi Ngược Đường Ngược Nắng giới thiệu hai diễn viên chính là Ngọc Huyền và Đình Tú, không ít khán giả đã rất thích thú đón chờ. Bởi đôi vợ chồng mới cưới được xem là “tiên đồng ngọc nữ” của phim VTV. Ngoài đời, Ngọc Huyền - Đình Tú được yêu thích với ngoại hình tương xứng, chuyện tình ngọt ngào, những bộ ảnh du lịch đẹp lung linh. Chính vì thế, cư dân mạng càng chờ đợi hai người đóng chung phim như thế nào, nhất là họ vào vai "cặp đôi oan gia", ban đầu khắc khẩu về sau gắn bó.

Đình Tú - Ngọc Huyền là cặp đôi dễ thương của phim giờ vàng VTV.

Nhưng sau vài tập đầu của Ngược Đường Ngược Nắng, nhiều netizen đã nhận xét đôi vợ chồng son của phim giờ vàng VTV nhìn khá gượng gạo, thiếu tự nhiên khi diễn các cảnh mâu thuẫn, cãi cọ. Chính vì thế, khán giả càng khó tin vào những gì đang xảy ra trên màn hình, mà chỉ thấy đây là cặp vợ chồng đang cố tỏ ra ghét bỏ nhau mà thôi. Không ít người đặt câu hỏi vì sao Đình Tú đóng với các bạn diễn khác đều rất ăn ý, Ngọc Huyền cũng có phản ứng hóa học tốt với Trần Nghĩa ở phim trước nhưng đến khi hai người đóng chung với nhau lại chưa tạo được cảm giác ngọt ngào như kỳ vọng.

Hai người đóng vai cặp đôi khắc khẩu trong Ngược Đường Ngược Nắng.

Trước đó, phim giờ vàng VTV có không ít vợ chồng đóng chung phim như Việt Hoa - Trọng Trí hay Anh Đào - Anh Tuấn. Tuy nhiên, vai diễn của họ chỉ đụng độ với nhau rất ít, đủ để tạo cảm giác thích thú với khán giả. Thậm chí trong phim Không Giới Hạn, nhân vật của Anh Đào và Anh Tuấn gần như không liên quan tới nhau. Nhờ vậy, khán giả không bị liên tưởng so sánh chuyện ngoài đời và trên phim như những gì đang xảy ra với Đình Tú - Ngọc Huyền.

Liệu Đình Tú - Ngọc Huyền có thành công trong lần đầu đóng đôi?

Nhưng biết đâu đây chỉ là cảm giác ban đầu khi Ngược Đường Ngược Nắng mới lên sóng. Ở những tập sau, khi Ngọc Huyền và Đình Tú bắt đầu yêu nhau trên màn ảnh thì khán giả sẽ yêu thích hơn thì sao?

