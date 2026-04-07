Anh Trai “Say Hi” mùa 1 mở ra “kho lưu trữ cảm xúc” trước thềm Concert D-9

HHTO - Trước khi Concert Anh Trai “Say Hi” 2024 - Đêm 9 sẽ diễn ra vào ngày 18/4, các Anh Trai đã hé lộ bộ ảnh “The Vault” - chuyến du hành về mùa Hè cách đây 2 năm.

Với chủ đề Reply 2024, Concert Anh Trai “Say Hi” 2024 - Đêm 9 được xây dựng như một “cuốn phim tài liệu sống”, mang đến những lớp cảm xúc đan xen - nơi ký ức và hiện tại gặp nhau, nơi những điều đã qua được nâng niu chậm lại, và những điều mới bắt đầu được mở ra.

Lấy cảm hứng từ một “kho lưu trữ cảm xúc” giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, bộ hình tái hiện không gian nơi từng lá thư, những cánh hạc giấy, ngôi sao nhỏ, những lời nhắn gửi và cả những tình cảm còn chưa kịp nói hết suốt năm 2024 đều được gìn giữ như những tài sản quý giá nhất.

Trong quá trình thực hiện bộ ảnh, các Anh Trai đã có những chia sẻ đầy cảm xúc khi nhận được câu hỏi về điều họ nhớ nhất trong hành trình Anh Trai “Say Hi” 2024. Với Gin Tuấn Kiệt và Đức Phúc, ký ức đọng lại là cơn mưa tại SVĐ Mỹ Đình - nơi tất cả cùng hòa mình trong âm nhạc. Còn với NEGAV, nỗi nhớ nằm ở cái lạnh Hà Nội, ở những khán giả lặn lội đường xa - những điều giản dị nhưng đủ để ở lại rất lâu.

Erik viết rằng tất cả được gói gọn trong hai chữ “gia đình” - khi mùa Hè 2024 trở thành một thanh xuân rực rỡ cùng 30 Anh Trai và hàng triệu HiMom, HiDad. Ali Hoàng Dương cũng nhắc về những ngày đã cùng anh em và ekip đi qua nắng qua mưa, cùng mồ hôi và sự cống hiến để mang đến những phần trình diễn trọn vẹn nhất.

Đêm 9 hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc bùng nổ khi loạt tiết mục được mong chờ lần đầu tiên có mặt tại concert Anh Trai “Say Hi”, trong đó có Nỗi Đau Ngây Dại và Anh Em Gọi Là Có Mặt Ngay. Ở một điểm chạm khác, Sao Hạng A được mở ra như một màn tri ân đặc biệt - nơi ánh đèn không chỉ dành cho nghệ sĩ, mà còn được thắp sáng vì tất cả khán giả.

Ngoài ra, nhiều ca khúc quen thuộc cũng sẽ được làm mới với những dàn dựng đặc biệt, mang đến trải nghiệm khác biệt so với các đêm diễn trước. Trong thời gian tới, những thông tin đặc biệt và các bất ngờ xoay quanh Đêm 9 sẽ lần lượt được hé lộ, hứa hẹn mang đến nhiều cảm xúc đáng mong chờ cho khán giả.