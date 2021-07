Dẫu 13 năm không trở lại K-Pop, một nữ idol này vẫn đánh bại Suzy, Yoona trên BXH sắc đẹp

HHT - Thử đoán xem nhân vật nào dù 13 năm không hề tung sản phẩm âm nhạc mới mà vẫn được netizen công nhận xinh đẹp hơn hẳn Suzy, Yoona và vô số visual khác?

Trong tập mới của show giải trí Please Take Care of My Refrigerator trên đài jTBC, Eugene (S.E.S.) làm khách mời đặc biệt và ngay lập tức, chủ đề được mọi người bàn luận nhiều nhất chính là nhan sắc đỉnh cao của nữ idol thế hệ đầu tiên này.

Kan Mi Yeon (Baby V.O.X) đã từng được xem là đối thủ của Eugene khi debut cùng thời điểm, hai nhóm nữ Baby V.O.X và S.E.S. thường bị đặt lên bàn cân so sánh với nhau. Khi có mặt trong chương trình này, chính Kan Mi Yeon đã kể rằng lần đầu gặp Eugene, Mi Yeon đã tự hỏi Eugene có phải từ thiên đường rớt xuống hay không mà xinh đẹp đến thế.

Trong một cuộc bình chọn Thành viên nhóm nữ đẹp nhất mọi thời đại, Eugene cũng giành ngôi Quán quân trong khi hai visual đình đám khác là Yoona và Suzy chỉ xếp hạng 2 và 3 mà thôi. Nhiều người đã ngạc nhiên vì một nữ idol đã 13 năm không hề comeback mà vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sắc đẹp nhưng khi nhìn thấy Eugene, ai cũng phải công nhận kết quả này vô cùng chính xác.

Và khi Eugene trở thành Oh Yoon Hee của loạt phim Penthouse, netizen càng được dịp xuýt xoa trước nhan sắc đỉnh cao của nữ idol thế hệ đầu tiên. Eugene từng than thở rằng cô lo lắng về chuyện tuổi tác, khi thấy mình đã xuất hiện dấu hiệu lão hóa nhưng netizen đều công nhận Eugene vẫn quá trẻ trung, rạng rỡ so với tuổi 40 của mình và không hề bị lu mờ khi đứng cạnh thế hệ đàn em.