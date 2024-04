Kim Kardashian lần đầu lên tiếng sau khi bị Taylor Swift "đá xoáy" trong album mới

HHT - Kim Kardashian đã có phản ứng đầu tiên kể từ khi bị Taylor Swift “ẩn ý" đưa vào album "The Tortured Poets Department" cũng như ngập trong bình luận chê cười của các Swifties.

Vào ngày 19/4, Taylor Swift chính thức cho ra mắt album phòng thu thứ 11 The Tortured Poets Department. Album là những lời tự sự của Taylor Swift trải dài từ chuyện tình cảm đến những ồn ào trong quá khứ. Một trong số những ca khúc khiến người hâm mộ quan tâm nhất trong album lần này chính là thanK you aIMee. Cụ thể, tên của ca khúc này khá kỳ lạ khi có một số chữ cái viết hoa mà khi ghép chúng lại, người nghe sẽ có được từ “K I M".

Kim Kardashian chính là một trong những “kẻ thù" không đội trời chung với Taylor Swift. Nguồn cơn bắt đầu sau hành động cắt ghép đoạn hội thoại của Taylor Swift với Kanye West qua điện thoại, khiến cô trở thành người bị ghét nhất nước Mỹ trong một thời gian dài. Về sau, Taylor Swift được giải oan và khán giả mới thấy được sự dối trá của Kim. Trong ca khúc thanK you aIMee, Taylor Swift đã không ngần ngại kể lại chuyện cũ, cũng như gửi lời mỉa mai đến kẻ thù năm xưa.

Sau khi bị Taylor Swift nhắc lại chuyện cũ trong album mới, tài khoản Instagram của Kim Kardashian đã mất luôn hơn 100 nghìn người theo dõi. Mới đây, nữ tỷ phú của nhà Kardashian đã xuất hiện trên chương trình của Jimmy Kimmel. Đây là lần đầu tiên Kim xuất hiện trước công chúng kể từ khi được Taylor Swift nhắc khéo trong ca khúc thanK you aIMee. Khi được người dẫn chương trình hỏi thăm tình hình trong những ngày qua, Kim Kardashian đã tự tin khẳng định rằng: “Cuộc sống của tôi vẫn rất tốt".

Nhiều khán giả cho rằng dù bị Taylor Swift kể lại chuyện xấu trong bài hát mới, tuy nhiên đó lại là điều mà Kim Kardashian muốn. Cụ thể, gia đình Kardashian từ lâu đã dùng những ồn ào để đánh bóng tên tuổi, giúp họ được truyền thông nhắc đến nhiều hơn. Vậy nên việc được khán giả bàn tàn bên cạnh album mới của giọng ca Anti-hero lại là một điều tốt đối với Kim.