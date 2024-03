Dấu hiệu báo trước kết buồn của Queen of Tears: Hae In qua đời bên cạnh Hyun Woo?

HHT - Ngoài dấu hiệu rõ nhất là thời gian sống chỉ còn 3 tháng vì bạo bệnh của Hong Hae In (Kim Ji Won), một số tình tiết bi thương và cái kết đẫm nước mắt của "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt) có thể đoán trước dựa vào trailer, teaser được nhà đài tung ra.

Queen of Tears chỉ vừa lên sóng 2 tập nhưng phần lớn người xem đều đang đối mặt với nỗi lo về kết thúc khóc hết nước mắt. Tập 2 của phim đã làm rõ bệnh tình của Hong Hae In (Kim Ji Won). Cô bị u bào đám mây. Những tế bào ung thư không nằm trong một chỗ mà phân tán ở khắp các dây thần kinh trong sọ não của cô, gây ra triệu chứng mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ cho biết cô chỉ có thể sống trong khoảng 3 tháng.

Đây là căn bệnh hiếm gặp, Hae In lại là người duy nhất của Hàn Quốc mắc phải, nên khả năng có thể chữa khỏi là không cao. Vì thế, nhiều khán giả suy đoán đây chính là dấu hiệu báo trước đoạn kết buồn cho Queen of Tears, cũng là sự xa cách mà không một fan của cặp đôi chính nào mong muốn - OTP sinh ly tử biệt.

Ngoài tình tiết được hé lộ rõ ở tập 2, một số cảnh lướt qua trong đoạn video nhá hàng tung ra trước thềm phim lên sóng cũng hé lộ vài phân cảnh vừa ngọt ngào vừa bi thương của Hong Hae In và Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun).

Theo đoạn nhá hàng ep.0, Baek Hyun Woo và Hong Hae In đã yêu lại từ đầu. Nhưng có vẻ bệnh tình của Hae In ngày càng nặng hơn, cô không còn chỉ đột ngột quên đi đã làm gì vài giờ trước, mà dần quên chuyện cũ, nên Hyun Woo dẫn cô tìm về những nơi chứa kỷ niệm đẹp của hai người. Hoặc là, trong những giây phút mà Hae In suy sụp nhất, Hyun Woo vẫn bên cạnh đem đến cho cô từng ngọt ngào, ấm áp nhỏ.

Nhưng một chi tiết đáng chú ý là phân cảnh Hyun Woo mắt ngấn lệ, còn Hae In thì nhắm mắt tựa đầu vào vai anh. Có hai hướng "tiên tri" tình tiết này, hoặc là cặp đôi chỉ đang xúc động khi tâm sự điều gì đó; hoặc là Hae In đã im lặng rời đi trong giấc ngủ, tương tự cách Shin Joon Young nhẹ nhàng rời khỏi trần thế bên cạnh No Eol trong Yêu Không Kiểm Soát (Suzy - Kim Woo Bin đóng chính).

Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng phần lớn khán giả đem lòng mê Queen of Tears đều mong phim có một kết thúc HE đúng nghĩa, không phải "heaven" (trên thiên đường) mà là "happy" (hạnh phúc) ending.

Phim gồm 16 tập, lên sóng vào thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi phim trên Netflix.