Dẫu thiếu vắng Katniss, tiền truyện "The Hunger Games" có nữ chính mạnh mẽ không kém

HHT - Những tưởng "The Hunger Games: Mockingjay - Part 2" ra mắt năm 2015 đã kết thúc loạt phim về "Đấu trường sinh tử" nhưng sắp tới đây, phần tiền truyện sẽ ra mắt dù thiếu vắng nhân vật chính Katniss.

Đấu Trường Sinh Tử - The Hunger Games là loạt phim dựa trên bộ tiểu thuyết ăn khách toàn cầu của tác giả Suzanne Collins, kể về một đất nước giả tưởng mang tên Panem, được chia ra làm 13 quận và khu vực Capitol. Mỗi năm, hai đại diện trẻ của mỗi quận sẽ được lựa chọn để tham gia một trận chiến sinh tử, nơi cuối cùng sẽ chỉ còn một người sống sót.

Phần tiền truyện được phát hành vào dịp cuối năm nay - Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) sẽ lấy bối cảnh 64 năm trước những sự kiện của tập phim đầu tiên. Nhân vật chính là chàng trai trẻ Coriolanus Snow, người sau này sẽ trở thành người đứng đầu Panem - Tổng thống Snow mà chúng ta đã biết qua các tập phim Đấu Trường Sinh Tử trước đây.

Lúc này, Snow được giao nhiệm vụ trở thành người hướng dẫn của Lucy Gray Baird - đại diện đến từ Quận 12 của Đấu trường sinh tử lần thứ 10. Đoạn trailer mới nhất đã hé lộ những biến cố mà Coriolanus Snow phải đối mặt: Anh gặp gỡ Lucy với vai trò cố vấn nhưng rồi giữa hai người nảy sinh một mối quan hệ vốn không nên tồn tại.

Sự tàn độc của thế giới khiến triết lý mà Snow theo đuổi hoàn toàn đảo lộn. Tuy thấy rằng Đấu trường sinh tử chẳng hề tốt đẹp gì, là sự trừng phạt nhưng Snow vẫn lao theo những thử thách tàn bạo mà người ta tạo ra. Snow sẽ làm gì khi Lucy - “học trò” của anh không phải là một cô cừu non ngoan ngoãn chịu tuân theo luật chơi?

Tựa phim Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc cũng khiến khán giả tò mò với vai trò của các nhân vật trong phim. Theo tiết lộ trong trailer mới nhất, nhân vật Lucy do Racher Zegler thủ vai chính là “cô chim ca bé nhỏ”, với giọng hát từng khiến cả Panem ngỡ ngàng trong lễ chiêu quân. Thế nhưng cuối cùng, ai mới là cô chim ca, và ai mới là rắn độc thật sự?