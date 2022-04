Đây là lý do khiến Nam Em dừng chân ở phần thi Người đẹp Du lịch của Miss World Vietnam

HHT - Một cậu bé 11 tuổi ở Philippines đã thoát nạn nhờ sự nhanh trí của mình, khi nơi em sống vừa phải hứng chịu trận lở đất kinh hoàng do cơn bão Megi.

HHT - Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong xảy ra tại phường Kim Liên (Đống Đa, Hà Nội), chiều ngày 21/4, lãnh đạo Công an TP Hà Nội cho biết Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.