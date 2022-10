Đây là món ăn được Hoa hậu Đoàn Thiên Ân chọn thưởng thức đầu tiên ngay khi về nước

HHT - Sau hành trình đầy nỗ lực tại Miss Grand International 2022, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã về nước. Ngay trong buổi tối ngày trở về, nàng hậu đã chọn ăn một trong những món cô thèm ăn nhất khi xa quê hương.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã chính thức về nước sau hành trình chinh phục Miss Grand International 2022. Người hâm mộ có mặt từ rất sớm để chào đón nàng hậu, mặc dù chỉ dừng chân ở Top 20 nhưng Thiên Ân đặc biệt chiếm được tình cảm lớn của người hâm mộ nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Nàng hậu xúc động khi được fan “vây kín” tại sân bay, Thiên Ân cười tươi, liên tục dặn dò người hâm mộ cẩn thận không nên xô đẩy chen lấn.

Đi cùng chuyến bay với Hoa hậu Thiên Ân là đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Á hậu Quỳnh Châu, Á hậu Minh Thư, Á hậu Mai Ngô cùng 6 nhà thiết kế.

Diễn viên Nguyên Thảo - “bạn cùng phòng” của Thiên Ân trong cuộc thi Miss Grand Vietnam đã đến sân bay từ rất sớm, mang theo hoa và tô bún bò mà Thiên Ân rất thèm sau những ngày tháng xa quê hương. Thiên Ân và diễn viên Nguyên Thảo vừa “xử lý” tô bún bò, vừa có cuộc trò chuyện nhỏ cùng người hâm mộ qua livestream rất vui vẻ.

Tại Chung kết Miss Grand International 2022, Thiên Ân đã giành chiến thắng giải thưởng bình chọn Best National Costume và Country's Power Of The Year.

Suốt quãng thời gian vừa qua, cô nhận được sự quan tâm lớn từ đông đảo người hâm mộ trên cả nước, hiện Instagram của nàng hậu đã chạm mốc 1 triệu followers - điều mà đàn chị Thùy Tiên đã mất gần 1 năm mới đạt được.

Hành trình chinh phục Miss Grand International 2022 của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khép lại với vị trí Top 20. Nàng hậu không chiến thắng trên đấu trường quốc tế nhưng cô đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ nước nhà.