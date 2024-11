Đề cử Grammys 2025: Taylor Swift lại phá kỷ lục, Sabrina Carpenter càn quét các hạng mục

HHT - Đêm ngày 8/11 (giờ Việt Nam), danh sách đề cử chính thức cho giải thưởng âm nhạc thường niên Grammys lần thứ 67 đã được công bố.

Sabrina Carpenter và Chappell Roan càn quét các đề cử

Năm 2024 là một năm cực kỳ thành công với hai nữ nghệ sĩ trẻ Sabrina Carpenter và Chappell Roan. Với nhiều bản hit trong tay, hai cô nàng Gen Z đã có mặt trong cả 4 hạng mục quan trọng nhất trong lễ trao giải Grammys bao gồm Best New Artist (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất), Song Of The Year (Ca khúc của năm), Record Of The Year (Bản thu âm của năm), và quan trọng nhất Album Of The Year (Album của năm).

Taylor Swift tiếp tục phá kỷ lục

Tại mùa giải Grammys 2025, Taylor Swift cùng album The Tortured Poets Department đã đem về 6 đề cử trong đó các đề cử quan trọng, tiêu biểu là Album Of The Year. Điều này khiến Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ được đề cử nhiều nhất tại hạng mục Album Of The Year với 7 đề cử và 4 lần chiến thắng. Tuy nhiên, bộ phim hòa nhạc The Eras Tour của cô nàng đã không có mặt tại hạng mục Best Music Film (Phim âm nhạc xuất sắc nhất) khiến nhiều người tiếc nuối.

Beyoncé tiếp tục dẫn đầu

Với album COWBOY CARTER, Beyoncé đã tiếp tục đem về 11 đề cử tại mùa giải Grammys bao gồm nhiều hạng mục lớn nhỏ. Với thành tích này, Beyoncé đã trở thành nghệ sĩ có được nhiều đề cử nhất trong lịch sử lễ trao giải này với 99 đề cử. Bên cạnh đó, người hâm mộ hy vọng rằng nữ ca sĩ có thể chiến thắng tại hạng mục Album Of The Year khi cô nàng chưa từng chiến thắng tại hạng mục này.

Ariana Grande trượt các đề cử quan trọng

Năm 2024 đánh dấu sự trở lại của Ariana Grande với album eternal sunshine sau nhiều năm vắng bóng khỏi âm nhạc. eternal sunshine đã đạt được thành công về chuyên môn lẫn thương mại và được đánh giá là màn trở lại ngoạn mục của giọng ca 7 Rings. Tuy nhiên, Ariana Grande lại không có mặt tại các đề cử quan trọng tại Grammys 2025, đặc biệt là Album Of The Year. Nữ ca sĩ đã đem về 3 đề cử cho mùa Grammys năm nay bao gồm Best Pop Duo/Group Performance (Màn biểu diễn đôi/nhóm xuất sắc nhất), Best Dance Pop Recording (Bản thu âm nhạc Dance Pop xuất sắc nhất) và Best Pop Vocal Album (Album giọng ca Pop xuất sắc nhất).

Charli XCX và bước nhảy vọt

Năm 2024 được nhiều người trong cộng đồng yêu nhạc nhận định là năm “brat” khi album BRAT của Charli XCX thành công vang dội. Nữ ca sĩ đã đem về cho mình tận 7 đề cử Grammys tại mùa giải năm nay, vượt qua nhiều tên tuổi lớn. Thậm chí, giọng ca Von Dutch còn góp mặt vào hai hạng mục lớn bao gồm Album Of The Year và Record Of The Year.

Dua Lipa, Katy Perry trắng tay

Trở lại với album Radical Optimism, Dua Lipa đã không thể lặp lại thành công như cô đã làm với album Future Nostalgia. Cú "tụt dốc" này đã khiến nữ ca sĩ không có bất kỳ đề cử nào tại lễ trao giải Grammys 2025. Tương tự, Katy Perry và album 143 đã nhận về đánh giá không mấy tích cực từ giới chuyên môn cũng như cộng đồng yêu nhạc. Với lần quay lại không thành công, Katy Perry đã chính thức trắng tay tại lễ trao giải Grammys lần thứ 67.